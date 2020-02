Sale a tre il numero delle vittime contagiate dal Covid-19. Anche il numero delle persone ammalate sotto osservazione è cresciuto. Nel dettaglio abbiamo 150 persone distribuite in cinque regioni: 112 in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte, 9 in Emilia Romagna 9 e 1 nel Lazio (la donna della coppia di turisti cinesi che si trova ancora allo Spallanzani). 54 persone sono ricoverate, 26 sono in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare. Ma vediamo chi è la terza vittima italiana del coronavirus. (Continua dopo la foto)

















Il decesso è stato registrato a Crema, come ha reso noto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Si tratta di una donna che era già ricoverata nel reparto di oncologia dell’ospedale di Crema, e quindi con una situazione piuttosto compromessa. “All’ospedale di Cremona – riferisce il sito Cremonaoggi – i casi confermati sarebbero invece 14, anche se probabilmente ve ne sono altri in fase di conferma. Il numero complessivo potrebbe avvicinarsi alla ventina, per ora, tra cui residenti a Pizzighettone, Sesto Cremonese, Cremona città, Castelverde e Cappella Cantone. Una situazione che sta diventando sempre più critica, soprattutto per il nosocomio cremonese, dove ormai medici lavorano senza sosta per cercare di accogliere tutti.” (Continua dopo la foto)

























Vista la gravità della situazione l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per almeno una settimana, ma la misura potrebbe essere prorogata per altri 7 giorni. Anche Luca Zaia, il Governatore del Veneto, ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, inoltre, assieme al ministro Speranza ha “firmato l’ordinanza con la quale vengono bloccate, Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo”. (Continua dopo la foto)

Anche in Lombardia un simile provvedimento varato da Attilio Fontana: “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. E così il luogo più simbolico di Milano, il teatro la Scala, ha deciso di sospendere “tutte le rappresentazioni a titolo cautelativo in attesa di disposizioni”.