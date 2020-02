“Un occhio della testa!”. Sanremo, bellissimi gli abiti di Elodie. Ma il costo è inimmaginabile

Bella da impazzire sul palco dell’Ariston, ha fatto girare la testa e milioni di ammiratori. Parliamo di Elodie che in mondovisioni ha sfoggiato degli abiti pazzeschi.Bellissima nei suoi total look firmati Versace, perfetta durante le esibizioni all’Ariston con il brano “Andromeda”, pezzo scritto da Mahmood e Dardust. Elodie è stata incoronata come la donna meglio vestita di Sanremo 2020, il pubblico ha apprezzato il suo stile sensuale ma mai volgare, studiato nei minimi dettagli, in cui tutto era perfetto dall’hairstyle ai gioielli, dalle scarpe al make up.

Addio dunque al romanticismo, addio agli abiti bon ton, al trucco pastello e agli abiti in tulle e con dettagli luccicanti: a Sanremo 2020 Elodie è salita sul palco con quattro outfit Versace, composti con abiti total black dalle maxi scollature e con gioielli dorati su cui campeggiavano i motivi e i loghi della Maison della Medusa. Sul red carpet inaugurale e nelle conferenze durante la kermesse ha invece optato per completi maschili o per blazer doppiopetto indossati come minidress.

















In tanti hanno apprezzato gli outfit e in tanti si sono chiesti quanto valevano i vestiti e gli accessori scelti dalla cantante per Sanremo. Abbiamo dunque fatto in conti in tasca a Elodie per scoprire il valore del suo guardaroba sanremese. Certo la cantante non avrà aperto il portafoglio per avere gli abiti che di certo le saranno stati forniti direttamente dalla Maison, ma il valore totale dei look principali super i 20mila euro, per la precisione 20,447 euro.















Ma facciamo la specifica: nella prima serata di Sanremo 2020 Elodie è apparsa sul palco con un minidress nero dalle spalle strutturate e dalla particolare scollatura con forme scultoree, questo modello, come gli altri abiti indossati al Festival dalla cantante, fa parte della collezione Primavera/Estate 2020 di Versace.











Il minidress costa 2.350 euro, mentre le scarpe abbinate, un paio di slingback nere in vernice, costano 750 euro. Infine Elodie completa il look con orecchini bottone che sul sito del brand costano 290 euro. Così via per tutti gli altri abiti fino ad arrivare all’incredibile cifra di 20mila euro. Non ha badato a spese!

