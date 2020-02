“È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni”. Così il figlio Michael Douglas rende noto al mondo, attraverso la rivista ‘People’ la scomparsa di una leggenda Cinema. (Continua dopo la foto)

















“Per il mondo era una leggenda, un attore della Golden Age del Cinema che viveva bene nei suoi anni migliori, un uomo il cui impegno per la giustizia e per le cause in cui credeva stabiliva uno standard a cui dobbiamo tutti aspirare.

Ma per me e per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti il loro amorevole nonno, e per sua moglie Anne un marito meraviglioso.” (Continua dopo la foto)















Ben 75 film, l’Oscar alla carriera 20 anni fa e due Golden Globe, di cui uno sempre alla carriera. Il 9 dicembre 2019, il divo di Hollywood nonché il più longevo premio Oscar vivente, aveva compiuto 103 anni. Un vero record, che è stato adeguatamente festeggiato dalla sua numerosa famiglia anche su Instagram. Ma nessuna cosa in grande. Lui è Kirk Douglas, il leggendario “Spartacus”. (Continua dopo la foto)











Nato il 9 dicembre 1916 ad Amsterdam, l’attore era sposato con la produttrice Anne Buydens, che compirà 101 anni nel 2020 e con cui vive da 65 anni. Aveva espresso il desiderio di festeggiare Il suo compleanno con una semplice cena di famiglia. Così ha rivelato il suo famosissimo figlio primogenito, ovvero Michaal Douglas, 75 anni: “Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una festa per i 103 anni. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini”, ha raccontato in un’intervista.