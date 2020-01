Ormai è ufficiale: Alessia Marcuzzi non sarà al timone dell’Isola dei Famosi. Tra liti, polemiche e accuse pesanti, l’ultima edizione del programma è stata tutto fuorché vincente dal punto di vista degli ascolti ma fino a qualche giorno fa non c’erano dubbi sulla padrona di casa, che dal lontano 2015 racconta le avventure dei naufraghi vip in Honduras. Da quando cioè l’Isola si è “trasferita” dalla Rai a Mediaset.

Nei giorni scorsi sono arrivati i primi rumor, poi la conferma con un comunicato ufficiale di Mediaset. “In pieno accordo con Mediaset, – riferisce la nota di Cologno Monzese – Alessia Marcuzzi ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”. “Sono alle porte per lei – si precisa – nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale de Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)”. (Continua dopo la foto)

















Naturalmente il toto-nome sulla prossima regina dell’Isola dei Famosi si è scatenato prima ancora che Mediaset ufficializzasse l’addio di Alessia Marcuzzi. La nuova edizione dovrebbe andare in onda ad aprile, quando il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sarà ormai giunto a termine e il nome più ricorrente è quello di Ilary Blasi, come svelato giorni fa da Blogo. (Continua dopo la foto)















“Stando a quanto risulta TvBlog la conduzione dell’Isola dei famosi 2020 potrebbe essere adata a Ilary Blasi che quest’anno – per sua esplicita decisione – ha deciso di abbandonare la guida del Grande Fratello Vip, poi affidata al suo opinionista Alfonso Signorini, per dedicarsi ad una operazione di tutt’altra cifra televisiva, ovvero a quell’Eurogames andato in onda in autunno su Canale 5, programma che voleva ripercorrere le orme dello storico show estivo Rai Giochi Senza Frontiere”. (Continua dopo foto e post)









L’Alessia che ci piace è quella delle iene, di temptation e del summer festival… la aspettiamo con entusiasmo♥️ — Fabio (@fabio_blob_) January 29, 2020

Stasera sul divano a guardare cocacola Summer festival al con Alessia Marcuzzi pic.twitter.com/3XoBvPn4zp — Virginia Grassi (@VirginiaGrassi1) July 18, 2016

Il futuro in tv di Alessia Marcuzzi? Al momento sta conducendo Le Iene e probabilmente tornerà alla guida di Temptation Island Vip ma non solo. È Davide Maggio ora a lanciare una nuova indiscrezione. “Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che nella prossima estate Mediaset rispolvererà il Summer Festival dopo un anno di assenza – si legge sul sito – La kermesse musicale tornerà sugli schermi proprio con la Marcuzzi, che ne è stata conduttrice nelle prime cinque edizioni, prima di lasciare spazio nel 2018 a Ilary Blasi. Un avvicendamento bilaterale – certamente non paritario – tra Blasi e Marcuzzi che si scambiano idealmente i programmi”.

