“Oh, si vede tutto così!”. Caterina Balivo, gli ultimi scatti sono da perderci il sonno

Possiamo dire quello che vogliamo, ma la verità, l’unica, è che Caterina Balivo è pazzesca! Inutile girarci intorno o dire il contrario, lo sappiamo tutti che non è vero. E poi è lei che ce lo conferma volta per volta con scatti come questi. È la bella showgirl che, tra una pausa e l’altra di Vieni da me, si lascia immortalare all’esterno degli studi, postando le immagini su Instagram. Se guardiamo l’ultimo caso, a giudicare anche dai commenti ricevuti, è super hot!

La ‘location’ non è nuova: non è la prima volta infatti che la conduttrice si lascia ritrarre seduta per quelle che dovrebbero essere le scale d’emergenza dello studio da cui va in onda il programma pomeridiano di RaiUno, tanto caro agli spettatori. Fasciata in un mini dress scintillante, Caterina siede sulle scale esterne dello studio mentre con un sapiente intreccio di gambe nasconde quel che non si dovrebbe vedere. Fantastiche le decolleté argentate completano il look elegante e sbarazzino allo stesso tempo, mettendo in risalto la ‘misteriosa’ abbronzatura invidiatissima tra i commenti. Continua a leggere dopo la foto

















Poi quella posizione delle gambe che tende a far salire l’abito scoprendo tutta la bellezza della conduttrice. E se la maggior parte dei commenti tende a sottolineare la sensualità e l’avvenenza della Balivo, qualcuno si mostra piuttosto contrariato, non senza lasciarsi sfuggire qualche battutaccia:“Che posa”, apprezzano subito gli affezionati ammiratori. Continua a leggere dopo la foto















“Ho sfondato il display per mettere il like”, “Caterina, 200 rose rosse non basterebbero per esaltare la tua bellezza”, “Complimenti per le gambe”, “Sotto le scale c’è gente. Beati loro”, chiosano riferendosi alla griglia che compone i gradini su cui la Balivo siede. “Sì maaaa, basta con ste foto in orario di lavoro – si lamenta qualche imprenditore ironicamente – altrimenti mi mandi l’azienda in subbuglio… Comunque molto ma molto bene come sempre…”. Continua a leggere dopo la foto











“Sei sempre bellissima… ma oggi in particolare”, “Gambe strepitose”, “Ma puoi le autoreggenti una volta in trasmissione? – arriva maliziosa una richiesta – Una?”. Poi le recriminazioni: “Caterina, – ammonisce qualcuno – sei bella anche senza tutte quelle gambe in mostra”. “Cerca di capire… – è la replica di un fan – il marito poi sbircia… P.s. ‘Tutte quelle gambe???’ Io ne vedo 2 e bastano e avanzano”. “Ehhh – ribatte qualcun altro – quante contorsioni per non farla vedere, più naturalezza ci vuole”. Tutta invidia!

