Tik Tok è il nuovo social network dedicato ai video che già spopola, anche tra i volti noti del mondo dello spettacolo. Come Taylor Mega, che ha però fatto subito un’amara scoperta. L’infuencer 26enne aveva infatti caricato sull’app un filmato che è stato però bannato e, incredula, si è poi riversata sui social a commentare la censura dicendosi “sconvolta”. Taylor si mostra in costume da bagno in una piscina del resort di Sharm El Sheik, in Egitto, dove si trova adesso e sulle prime, la modella gioca con la telecamera facendo il visino triste, poi si erge in tutta la sua fisicità guardando in maniera provocatoria l’obiettivo. Forse è questo che ha disturbato gli admin di TikTok, che hanno così rimosso il video. E lei su Instagram, dove l’ha poi ripostato: “Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Ma non era niente di porco o niente di osé. Tik Tok non capisce un ca***!”. (Continua dopo la foto)















Non solo Taylor Mega. Anche Gianni Sperti ha fatto capolino sul nuovo social con un filmato che, a differenza di quello della modella, non ha fatto infuriare gli amministratori di Tik Tok ma gli utenti. L’opinionista di UeD ha girato un brevissimo filmato, condiviso poi anche sul suo profilo Instagram, in cui si vede solo la sua spalla storica nel programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari. (Continua dopo la foto)









Tina è seduta e si lascia schiaffeggiare da Gianni Sperti (per finta, è chiaro) sulle note della canzone ‘Clap your hands’, in Italia meglio conosciuta come “Se sei felice, tu lo sai batti le mani”. La clip in cui le mani di Sperti colpiscono il volto della ‘socia’ che resta inerme ha fatto il pieno di commenti, ma non tutti proprio positivi. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Il mio benvenuto su Tik Tok @trash_italiano Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 31 Ott 2019 alle ore 7:10 PDT



Molti utenti, divertiti, scrivono “Grandi!”, “Fantastico” e “Vi amo”, ma molti altri non hanno apprezzato l’ironia della coppia di opinionisti e sottolineato il messaggio sbagliato che potrebbe arrivare da questo filmato: “Non mi piace, non si picchia una Donna lo trovo un insulto. Elimina, non fa ridere”, ha osservato qualcuno, come riporta Il Messaggero. E un altro: Ma come si fa ad alzare le mani su una ragazza o magari sulle donne, come fate a essere così primitivi?!”.

