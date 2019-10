Costanza Caracciolo è conosciuta dal pubblico italiano per essere stata la velina bionda di Striscia la Notizia insieme a Federica Nargi, compagna del calciatore Alessandro Matri. Fin da piccola ha studiato danza, nell’estate 2008 ha partecipato al programma Veline, ha vinto la finalissima del 18 settembre in coppia con Federica Nargi. Le due showgirl sono state le veline di Striscia la Notizia per ben 4 edizioni consecutive: dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012.

Nell'autunno 2012 partecipa, in coppia con Federica Nargi per la squadra Le veline, alla prima edizione di Pechino Express, in cui entrambe hanno riscosso un ottimo successo di immagine da parte della critica pur non vincendo la gara. Nel dicembre 2012 è stata una delle concorrenti di Cuochi e Fiamme Celebrities. Nel marzo 2013 è stata una delle concorrenti-vip del game show di Rai 1 Red or Black? – Tutto o niente. Nella primavera 2013 è stata, insieme a Francesca Fioretti e Federica Nargi, una delle modelle e testimonial della casa di moda Yamamay.









A Oggi ha raccontato di essere sempre lei a fare il primo passo in amore: "Gli uomini non si avvicinano neanche. Sono un po' aggressiva e non do modo di avvicinarmi. Non sono neanche mai stata corteggiata. Se frequento un uomo è quello con cui, poi, mi fidanzo. Corteggio io". È stata fidanzata per diverso tempo con l'attore Primo Reggiani, con cui la storia è terminata nel 2016. A tal proposito, la Caracciolo ha dichiarato che sulla loro relazione si è speculato molto, ma l'unica verità è che "a volte le storie d'amore tra due ragazzi giovani finiscono".





Nel 2017 Costanza Caracciolo si fidanza con Christian Vieri. Un amore nato con il tempo, ma che p decollato subito. "Non è stato un colpo di fulmine. Ci conosciamo da tanti anni, – ha raccontato Costanza Caracciolo a La Gazzetta dello sport – e l'avvicinamento è stato graduale. Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto più di quello che avrei mai sognato". Dopo pochi mesi l'ex velina resta incinta ma poco dopo ha un aborto. La coppia fa sapere con un comunicato stampa di aver perso il bambino: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza, purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita".





Nell’estate 2018 Costanza Caracciolo rimane incinta una seconda volta, ufficializzando la notizia sui social. Il 18 novembre del 2018 nasce Stella, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Vieri. La mamma di Costanza Cracciolo si chiama Stefania, il papà Salvatore e la sorella Ludovica. L’ex velina bionda è nata il 17 gennaio 1990 a Lentini; è alta 1.70 metri e pesa circa 52 chili. Le sue misure sono 84-64-88.

