Icona di bellezza era e icona di bellezza è rimasta: a 54 anni è strepitosa in bikini. Nonostante l’avanzare dell’età il suo fascino e il suo corpo mozzafiato restano intatti, al punto da metterlo in mostra sul profilo Instagram. E i fan apprezzano. Ah, se apprezzano. Per chi non l’avesse riconosciuta, stiamo parlando di Brooke Shields, l’indimenticabile attrice del film cult ‘Laguna Blu’ che resta una delle interpreti e modelle più amate di sempre.

Nelle ultime ore Brooke sta pubblicando foto della vacanza che sta trascorrendo in una barca e, come detto, alla vista di foto e video in costume tutti i suoi follower sono andati in delirio. “È bellissimo. Questo è un giorno felice. Non mi sto divertendo affatto”, scherza la Shields sotto al filmato in cui si tuffa a candela nell’oceano. Poco dopo, ecco un’altra foto dalla barca. Sguardo basso, il viso coperto da un cappello bianco e “posa plastica”. (Continua dopo la foto)









Impossibile non notare le sue gambe sode, il fisico scolpito e il décolleté. Una foto, questa, che mette tutti d’accordo e che ha fatto presto incetta di like e di commenti più che positivi, come scrive Il Giornale. Brooke Shields, classe 1965, ha cominciato a lavorare come modella quando era molto piccola. È stata sposata due volte e ha due figlie nate da Chris Henchy. Sono state proprio le sue ragazze a spronarla a mostrare i risultati del lavoro in palestra (Continua dopo la foto)





“Le mie figlie mi dicono sempre: ‘Mamma, lavori così duramente! Perché non posti mai?’ E io: ‘È strano’ – ha raccontato a People – Se si tratta di lavoro, posso farlo, ma postare semplici foto di me stessa… Le mie due figlie mi hanno risposto: ‘Mamma, è bello che tu sia vista così. Stai bene in costume da bagno.’ Mi hanno dato così tanta fiducia da diventare un po’ più esibizionista”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Boat bum 🚤 in my @flagpole Un post condiviso da Brooke Shields (@brookeshields) in data: 23 Lug 2019 alle ore 11:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Such a beautiful, happy day … having no fun at all 🏖☀️💙 Un post condiviso da Brooke Shields (@brookeshields) in data: 21 Lug 2019 alle ore 1:50 PDT



Il suo segreto di bellezza? Secondo quanto riportato sempre da People, Brooke segue una rigorosa routine che comprende attività fisica e una sana dieta: “Mi alleno tutto il tempo, dormo il necessario, bevo molta acqua e poco alcol – ha confessato di recente a The People -. Ho accettato lo scorrere del tempo ma continuerò a fare ciò che mi fa sentire a mio agio”.

Elisabetta Gregoraci in bikini per i fan è “magia pura”: foto