Gf, Kikò è fuori. Tina non riesce a trattenersi e commenta così

Tina Cipollari non si è fatta scappare l’occasione. E quando Barbara d’Urso ha annunciato l’eliminazione dell’hair stylist di Sabaudia, la Vamp non ha potuto fare a meno di condividere un commento su Instagram. “Stasera per me è finita la pacchia”, ha scritto Tina in una delle sue storie. Un commento sicuramente ironico per sottolineare il ritorno alla quotidianità di Kikò, padre dei suoi tre figli Francesco, Matias e Gianluca.

Dopo la separazione annunciata nel 2018, Tina Cipollari e Chicco Nalli hanno mantenuto un ottimo legame per il bene dei loro figli. I due, che con tanta sofferenza hanno preso la decisione di lasciarsi, hanno fatto il possibile per non creare problemi alla loro famiglia. Che resta tale anche con un divorzio alle spalle, tanto che oggi Kiko e Tina hanno un rapporto di stima e affetto. Sicuramente ora bisognerà vedere come evolverà la situazione con l’arrivo di Ambra Lombardo. Continua dopo la foto









La Professoressa del Grande Fratello 16 fa sul serio con Chicco e ha assicurato che il tempo le darà ragione, nonostante i pareri contrari dei figli di Nalli. “Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto: tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione”, ha detto Ambra Lombardo in un’intervista concessa al settimanale Di Più. Continua dopo la foto





Kiko Nalli nasce nel 1970 a Sabaudia. Il suo vero nome è Ilio Cristian Maria, ma suo padre lo soprannominò Chicco, per ricordare un chicco di caffè, perché era il più piccolo dei suoi fratelli. Della sua vita sappiamo che è figlio di macellai, e che a soli 11 anni ha iniziato a lavorare in un salone di parrucchieri. Pochi anni dopo, Kiko ha aperto un salone tutto suo, Art Kikò Group, diventando uno degli hairstylist più importanti della zona. Continua dopo la foto







Kiko Nalli è conosciuto per il lungo matrimonio con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, durante la partecipazione di Nalli come corteggiatore di Zahida. Tuttavia l’acconciatore si innamorò follemente proprio di Tina, e così la coppia iniziò a frequentarsi lontani dalle telecamere, per poi ammettere di essersi fidanzati. Nel maggio 2005, Kiko sposa la Cipollari, e dal loro matrimonio nascono ben tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Ti potrebbe anche interessare: Gf, urla e parole grosse in diretta: Francesca esplode, Barbara D’Urso furiosa

fbq('track', 'STORIE');