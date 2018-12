Violenza sessuale, nei guai un medico: cosa è stato trovato in casa sua

Arrestato dalla squadra mobile di Forlì, nonostante i depistaggi e la resistenza opposte da madre e convivente, per questo denunciate, per un ordine di carcerazione emesso dal tribunale. Protagonista un medico forlivese 56enne che deve scontare una pena di 3 anni e 2 mesi. Il medico era stato indagato nel 2011 dopo che una ragazza aveva sporto denuncia per aver subito violenza sessuale mentre si trovava ricoverata in una clinica di Forlì. Le indagini avevano portato al ritrovamento di materiale pedo-pornografico che il professionista conservava in casa. Dagli accertamenti investigativi erano emersi però ulteriori e pesanti reati a carico dell’uomo visto che le perquisizioni nella sua abitazione avevano portato al ritrovamento di materiale pedo-pornografico che il professionista conservava di nascosto. (Continua dopo la foto)











Tutto il materiale investigativo raccolto a carico del medico era confluito nello stesso fascicolo che ha portato poi alla condanna. L’uomo è stato rintracciato in casa nel pomeriggio di domenica non senza difficoltà in quanto, come detto, la convivente e la madre avrebbero cercato di depistare gli agenti sull’ubicazione del ricercato. Una volta scoperto il trucco, i poliziotti sarebbero stati anche aggrediti dalle due donne per le quali è scattata la denuncia. (Continua dopo la foto)













Stupri e femminicidi hanno riempito le cronache dei giornali in un’escalation di fatti avvenuti da Nord a Sud. Ma, a parte i dati dell’ultimo mese, sono quelli sul lungo periodo ad impressionare. Stando al dossier pubblicato dal Corriere della Sera, il numero dei violentatori identificati continua ad essere più alto dei fatti denunciati, il che significa una cosa sola: stupro di gruppo. L’aggressione compiuta dal branco ha segnato infatti numerosi episodi delle ultime settimane. (Continua dopo la foto)









Se si scende nel dettaglio della statistica si nota che gli stupri compiuti tra le mura domestiche sono ancora moltissimi, sia tra gli italiani, sia nelle comunità straniere. Proprio per questo è nato il «protocollo Eva» (Esame Violenze Agite) che — come chiarisce lo stesso Rizzi — «nei casi di liti in famiglia consente di inserire nella banca dati delle forze di polizia (Sdi) le informazioni utili a ricostruire tutti gli episodi di violenza domestica che hanno coinvolto un nucleo familiare. I poliziotti che si recano sul posto sono quindi preparati, sanno se in passato qualcun altro ha dovuto compiere un intervento analogo, se qualcuno detiene armi o ha precedenti, se ci sono bambini coinvolti. E questo è fondamentale per far sentire al sicuro chi è già stata coinvolta in atti violenti, per rassicurarla e convincerla a denunciare, comunque a chiedere aiuto».

