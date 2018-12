Se vi state chiedendo come sarà il vostro prossimo anno, beh, chi può saperlo con certezza? Eppure, grazie a questo piccolo test riusciremo a sapere cosa ci aspetta nell’arco dei prossimi mesi e come si concluderà quindi questo 2018. Come funziona: la prima cosa da fare è guardare attentamente l’immagine sopra riportata e scegliere una delle sei porte. Dopo aver scelto, leggete la descrizione corrispondente alla porta che ha attirato la vostra attenzione maggiormente.

Ora, se avete scelto la porta numero 1, sappiate che lascerete alle vostre spalle le sfide per le quali avete lottato e dunque vi farà entrare in un nuovo anno pieno di promesse e ricco di tante emozioni. Buono, quindi! Nell’arco dei prossimi due mesi dovrete concentrarvi per trovare delle soluzioni ad alcuni problemi che si sono presentati inaspettatamente e che si risolveranno nel modo migliore possibile. Negli ultimi giorni del 2018 invece dimenticherete tutti problemi di quest’anno appena passato e potrete concentrarvi sulle cose belle che accadranno sin dai primi giorni dal prossimo anno. (Continua dopo la foto)











La porta numero 2 è sinonimo di cambiamento in positivo. Tutte le tue preoccupazioni e paure legate ai mesi passati verranno dunque messe da parte per essere così pronto ad un cambiamento che sogni da tempo. Si potrà finalmente guardare indietro e sorridere all’anno passato e grazie a questa porta potrete lasciarvelo alle spalle guardando al futuro florido. La porta 3 significa che il tuo 2018 si concluderà con grande soddisfazione e tanta felicità. Potrai liberarti delle tensioni che quest’anno ti ha riservato in modo da accogliere il 2019 con tanta speranza e tanto amore. Potrai salutare quindi il vecchio anno con una maggiore sicurezza, il che ti permetterà di affrontare tutto con tanta forza di volontà, risolutezza, coraggio e determinazione. (Continua dopo la foto)













La porta 4 rappresenta il successo, la felicità e l’amore che arriveranno entro la fine del 2018. Potrai dunque dire addio a tutta la negatività che ha caratterizzato lo scorso anno ed accogliere i cambiamenti in positivo e le soluzioni che renderanno migliore la vita. Se hai scelto la porta numero 5 sappi che arriverai alla fine del 2018 ripensando all’anno appena trascorso con il sorriso sulle labbra e con la consapevolezza che le cose più belle della tua vita devono ancora arrivare. Saluterai l’anno vecchio guardando al 2019 e a tutte le opportunità che ti si presenteranno in modo che tu possa risplendere in un percorso di crescita professionale formativa. (Continua dopo la foto)







Se infine hai scelto la porta numero 6 sappi che il 2018 si concluderà con un gran finale. Quest’anno non è stato il migliore che potessi desiderare ma sappi che il 2019 sarà pieno di pace e felicità, non solo per te ma anche per i tuoi cari. E se pensate al sesso… chi lo sa, forse i fuochi d’artificio saranno sotto le lenzuola!

Ti potrebbe anche interessare: Oroscopo 2019, l’anno nuovo visto dall’astrologa Ada Alberti