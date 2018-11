Marco Baruffaldi ha 22 anni e viene da Castelfranco Emilia, il suo sogno è diventare rapper, ma la sua storia, nonostante la giovane età, è triste e complicata. La sua storia è stata raccontata a Tu sì que vales, Marco Baruffaldi è affetto dalla sindrome di Down, ma questa malattia per lui non è stato un impedimento e ha sempre rincorso i suoi sogni, purtroppo però non tutti sono della stessa idea. Il giovane da anni lotta contro il bullismo, quando andava a scuola è stato picchiato e minacciato dai suoi compagni e non solo. Marco Baruffaldi ha però potuto contare sempre sulla sua famiglia, sull'appoggio di suo papà perché la mamma, purtroppo, non c'è più: scomparsa quando lui era poco più che bambino. A lei dedica la sua poesia il 22enne e tutti coloro che lo hanno bullizzato è dedicato il grande successo che ha scatenato nello studio televisivo. (Continua dopo la foto)



Applausi e lacrime per Marco Baruffaldi che non si arrende e che ha raccontato gli abusi subiti in un libro, perché non è tacendo che si vincono le battaglie e lui, da vero guerriero, ha voluto parlare. «A scuola sono stato maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi picchiava continuamente, mi minacciava. E ho subito di peggio da un insegnante di sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava. Mi seguiva con l’auto per minacciarmi, perché non voleva che lo dicessi ai miei genitori.

E io non ho mai detto niente», racconta attraverso il suo rap. La storia di Marco Marco Baruffaldi ha commosso anche i giudici, nemmeno Maria De Filippi, nota per il suo autocontrollo, ha potuto trattenere le lacrime.Proprio Maria ha voluto fare un regalo a Marco Baruffaldi, la promessa di contattare il rapper J-Ax: «Lui è molto sensibile a questi temi. Se glielo chiedo, accetterà di cantare con te un pezzo di questa canzone»

Marco sicuramente tornerà sul palco dello show e magari lo sentiremo anche in un duetto. Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera. Il programma di Canale 5 ha infatti raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , Rudy Zerbi e Teo Mammucari continua a collezionare successi. Giunto alla quinta edizione, il programma quest’anno è condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Iva Zanicchi riveste invece il ruolo di giudice popolare. Delusione per Antonella Clerici che su Rai1 ha tenuto compagnia ai telespettatori con il secondo appuntamento di Portobello ma non ha raggiunto i risultati sperati. Il programma del sabato sera della prima rete Rai ha conquistato 3.475.000 spettatori pari al 16.82% di share.

