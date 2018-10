È passato poco più di un mese dalla morte del figlio, il piccolo Martin Fior, di soli 8 anni, investito da uno scuolabus mentre tornava a casa in bicicletta. Da allora né il padre Denis, né la madre né la comunità di San Martino di Lupari, nell'Alta Padovana, hanno dimenticato l'episodio. Per dimostrare ulteriore vicinanza, i colleghi del papà del bimbo hanno deciso di compiere un gesto esemplare: hanno regalato a Denis 120 giorni di ferie, sottraendoli dal loro monte ore.

Denis lavora alla Breton SpA di Castello di Godego, nel trevigiano. L'azienda è leader nella lavorazione del marmo: conta oltre 800 dipendenti e ha filiali all'estero. I colleghi più stretti si sono detti molto scossi dalla vicenda e per questo hanno voluto dare il proprio contributo per permettere al padre di stare vicino alla famiglia e di riprendersi. (Continua dopo la foto)



In realtà, le iniziative scattate alla Breton sono state due: la prima è stata una raccolta fondi, che ha portato ad un risultato di oltre 2500 euro, poi devoluti alla scuola materna di San Martino di Lupari per volontà dei genitori. La seconda iniziativa è stata ribattezzata "Un'ora per Denis Fior", e aveva come obiettivo quello di dare al collega la possibilità di stare vicino alla famiglia. Chi voleva avrebbe potuto donare spontaneamente un'ora di ferie al papà.

Il bambino era stato falciato dallo scuolabus carico di compagni di scuola mentre rientrava in bicicletta scortato dalla mamma, si sono svolti giovedì pomeriggio. Nessuno si dà pace per quella morte, assurda e drammatica. Una tragica fatalità, è stato appurato: dopo l'uscita da scuola Martin pedalava sulla sua biciclettina nuova lungo la ciclabile di via Pasinato, la madre di origine vietnamita pochi passi avanti a lui. Quel giorno, su quella strada, è passato anche lo scuolabus guidato da un autista del posto.

Un itinerario insolito, dovuto a un cantiere sulla via abitualmente percorsa dal bus. In una frazione di secondo Martin perde l'equilibrio, cade a terra e il mezzo gli passa sopra. Le urla agghiaccianti della madre scuotono l'aria. Lo scuolabus carico di ragazzini si ferma, l'autista è sotto shock. Caduta autonoma, confermano i testimoni, ma il dramma non per questo è ridotto.

