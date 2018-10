Da una parte Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia. Dall’altra Jane Alexander, la bella attrice che, proprio nei giorni scorsi, non ha fatto mistero di avere un debole per lui dichiarandosi apertamente. In mezzo il fidanzato di lei, Gianmarco che, vedendo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non potrà certo essere felice. Elia Fongaro e Jane sono infatti sempre più vicini.Ieri notte i due hanno passato qualche ora nello stesso letto ed è quasi scappato un bel limone.

Grattini, carezze, baci sul collo e intrecci di mani, ormai manca solo un vero bacio e a quel punto avremo la prima coppia ufficiale del GF Vip 3. Insomma, come ha fatto notare qualcuno, il tradimento sembra ad un tiro di schioppo. E pensare che appena una settimana fa Gianmarco aveva chiesto a Jane di sposarlo. Lei non aveva risposto ma era scoppiata in un pianto che sapeva molto di risposta affermativa. Elia Fongaro per ora ha resistito alle provocazioni. Ci riuscirà anche in futuro? (Continua dopo la foto)



Elia Fongaro è diventato famoso per alcune campagne di moda e per aver fatto il ‘’Velino’’ a ‘’Striscia la Notizia’’ nel 2013 insieme a Pierpaolo Pretelli. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria lascia la sua città e si trasferisce a Milano. Qui si iscrive alla facoltà di Scienze politiche e intanto inizia a lavorare come modello posando per diversi brand. Elia Fongaro vorrebbe lavorare nel campo editoriale, magari come giornalista, ma ha ancora qualche dubbio.

Intanto per mantenersi agli studi sfila come modello per diverse case di moda. Durante gli anni del liceo ha fatto il barista e teneva i conti in una piccola azienda del suo paese che produce macchinette del caffè. I suoi sport preferiti sono tennis, nuoto e calcio. Tifa Inter e il suo calciatore preferito è Javier Zanetti. Gli piacciono le canzoni di Antonello Venditti. Nel 2013 Elia Fongaro ha partecipato ai casting di ‘’Striscia la notizia’’ per un motivo ben preciso.

Jane Alexander, invece, ha alle spalle una carriera televisiva davvero invidiabile: conosciuta ai più come la cattivissima Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa, Jane si è imposta nel mondo dello spettacolo come attrice in film del calibro di Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore, Prendimi l'anima di Roberto Faenza e non solo; tra le fiction, per esempio, spicca pure La freccia nera. Nel suo curriculum c’è anche ‘’Mistero’’, il programma di Italia 1 che ha presentato da sola nel 2011 e insieme a Paola Barale, Marco Berry, Daniele Bossari, Andrea G. Pinketts, Rachele Restivo e Nicole Pelizzari l'anno successivo

