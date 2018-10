Un accordo messo nero su bianco con cui Cristiano Ronaldo avrebbe comprato il silenzio di Kathryn Mayorga sulla presunta violenza subita dalla donna in un hotel di Las Vegas nel 2009. E' quanto pubblicato oggi dalla rivista 'Der Spiegel', che la settimana scorsa ha sollevato il caso diffondendo le accuse della modella statunitense.

Nei documenti firmati nel gennaio 2010, a pochi mesi dal presunto stupro, la Mayorga si impegnava a tacere sull'accaduto dietro un compenso pari a 375mila dollari, accettando così di far cadere tutte le accuse. Dal canto suo Ronaldo, oltre al versamento della somma, accettava di fornire alla donna i risultati di un test all'Hiv. (Continua dopo la foto)

Secondo quanto ricostruito dalle Spiegel, poche ore dopo la presunta violenza la ragazza si sarebbe recata dalla polizia per denunciare il caso, rifiutandosi però di fare nomi, parlando genericamente di un celebre atleta. Ora, a nove anni di distanza, la stessa Mayorga ha raccontato di aver taciuto per "paura di essere attaccata dai fan" del calciatore portoghese e di aver trovare il coraggio di uscire allo scoperto solo in seguito al movimento #MeToo (Continua dopo la foto)