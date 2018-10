Eccitazione sfrenata al GF Vip. Giulia Provvedi in estasi: è stato ‘lui’. Cosa le ha fatto

Il Grande Fratello Vip è iniziato da una settimana ma già ne sono successe delle belle. C’è chi ha avuto un attacco di panico (Ivan Cattaneo), chi si è mostrato con una mascherina sul volto (Eleonora Giorgi che ha confessato di essere ipocondriaca), chi ha confessato di aver avuto problemi con l’alcol (Jane Alexander) e chi ha confessato il proprio amore a uno dei concorrenti (Giulia Salemi ha detto a Francesco Monte di essere innamorata di lui). Non solo: ci sono stati momenti bollenti tra alcuni concorrenti. Chi? Tra Walter Nudo e Silvia Provvedi sembra essere scoppiato un certo feeling, feeling che il pubblico che segue il reality su Mediaset Extra non ha potuto non notare. Di recente, poi, il primo vincitore dell’Isola dei famosi ha anche massaggiato – in un massaggio ad alto tasso erotico – la schiena di Silvia. I due, nella caverna, si sono lasciati andare a un massaggio estremamente sensuale ed eccitante. Sarà tra loro l’amore che scoppierà all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Continua a leggere dopo la foto

Ogni anno ne sboccia uno… E visto che Walter Nudo è single da 10 mesi mentre Silvia è single da poco, è possibile che tra i due possa nascere un qualcosa. Ma è ancora troppo presto per parlare. Anche perché, oltre a Walter Nudo, il nome di Silvia è stato accostato anche a quello di Francesco Monte. E poi, in questi giorni, tra Silvia e i vari pretendenti della casa si è messo in mezzo il deejay Federico Chimirri che dice di essere il suo fidanzato. Continua a leggere dopo la foto

“A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi – ha raccontato il deejay a Spy - Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti. Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto”. E pare che ci sia la possibilità che Chimirri entri al Gf per fare una sorpresa alla gemella. Lei, tuttavia, non ha detto nulla riguardo la presunta love story, anzi, si gode la sua vita da single con Walter Nudo. Nudo, però, dal canto suo, sembra ancora un po’ confuso… Continua a leggere dopo la foto

E non sembra interessato solo a Silvia Provvedi, ma anche alla sua gemella Giulia. Cosa? Esatto. Se qualche giorno fa cospargeva eccitato la schiena di Silvia di olio, poco fa, è andato da sua sorella Giulia e le ha massaggiato con molto ardore il collo… Una cosa è certa: Nudo ha un debole per le gemelle Provvedi. Ora resta da chiarire un fatto: cosa dirà Silvia di questo avvicinamento tra Walter e Giulia? Stiamo a vedere.

Lacrime per Walter Nudo. Il colpo è troppo duro, anche per uno come lui. Commozione nella casa del GF Vip

fbq('track', 'Gossip');