“Sesso orale a Domenica In”: bomba sulla Venier. Pubblico scioccato (e schifato)

Domenica 16 settembre è andata in onda la prima puntata di Domenica In. Tutti i telespettatori incollati di fronte alla tv per vedere come se la sarebbe cavata Mara Venier al suo ritorno. Ed erano tutti così curiosi che la Venier, contro ogni previsione, ha sbaragliato la concorrenza della D’Urso che, finora, non aveva avuto rivali… Della serie: le sorprese non finiscono mai… Però la Venier, pur avendo ottenuto dei risultati strepitosi in termini di audience che neanche lei si aspettava, è finita in un bel pasticcio. E perché? La colpa è tutta del sesso orale. In che senso? Del sesso orale a Domenica In. Argomento che ha sconvolto un po’ tutti. Al debutto della nuova stagione del contenitore domenicale di Rai1, c’è stato un siparietto tra Vittorio Feltri e Giampiero Mughini che ha fatto scalpore tra pubblico, addetti ai lavori e personalità di spicco dei “piani alti”. I due infatti hanno aperto – in fascia protetta - una lunga discussione sul "sesso orale" che è stata subito stigmatizzata in rete. "Come cambiano i tempi" ha commentato un utente su Twitter, "una volta alle due a Domenica In il buon Pippo Baudo giocava col pubblico ora si parla di sesso orale...". Continua a leggere dopo la foto

"Ma la regina del trash non era la D'Urso? Non ricordo che a Domenica Live si sia mai caduti così in basso per fare audience." L’indignazione è stata generale: "Io non pago il canone per sentir parlare di certe cose nel primo pomeriggio della domenica quando davanti alla Tv c'è mia madre anziana e mio figlio piccolo. Mi auguro che chi di dovere intervenga". E qualcuno è intervenuto. “Quella sulla fascia protetta del pomeriggio di Rai1 è stata una delle mie prime battaglie”, ha detto il segretario della commissione di vigilanza Rai Michele Anzaldi nonché deputato del Partito Democratico a La Presse. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Una volta c'era molta cronaca, con titoli estremamente violenti come 'Madri che uccidono i bambini'. Partirono le interrogazioni e la cronaca nera fu eliminata con coraggio da 'Domenica In'. Adesso, però, la Rai ci è ricaduta" [...] Al di là dell'etica, è una violazione della fascia protetta ma soprattutto del contratto, devono occuparsi di altri temi". E la faccenda non si è certo conclusa così. Continua a leggere dopo la foto

Il nuovo amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini – come si legge sul Fatto - ha inviato questa mattina una lettera al deputato Anzaldi, nella missiva visionata dal quotidiano Avvenire, Salini scrive che l’episodio “nel rispetto dell’autonomia editoriale, è già stato portato all’attenzione delle strutture aziendali competenti“. Si apre una istruttoria, quindi. Come si dice, chi ben comincia…

Rapporto choc: fa sesso orale al suo compagno e muore. Cosa c’era sul suo pene

fbq('track', 'Gossip');