Orrore e dettagli terribili quelli che emergono dalle testimonianze delle piccole vittime. Nella giornata di ieri la notizia che nessun genitore vorrebbe leggere: maltrattavano i bambini che erano loro affidati con violenze di tipo fisico e psicologico. Per questo motivo cinque insegnanti dell'asilo Papero Giallo in via del Fiume giallo all'Eur, sono state sospese dall'attività scolastica. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Eur e della stazione Torrino Nord. Per le maestre è stato attivato anche il divieto di avvicinamento alle abitazioni e ai luoghi frequentati dai minori. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma Clementina Forleo, su richiesta della pm Stefania Stefanì, al termine di una complessa attività d'indagine condotta dal pool della Procura della Repubblica coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che si occupa, tra l'altro, di reati gravi contro le fasce deboli. (Continua a leggere dopo la foto)



Chi sono le maestre finite sotto indagini? Le insegnati indagate e sottoposte a misura cautelare sono Ida Sarcona , Stella Aloisi , Ines Spada , Anna Rita Sarcona e Elisanna Petrelli. Secondo gli inquirenti , tutte le mastre si sono rese responsabili di condotte violente e particolarmente vessatorie, riferendosi ai bambini con parolacce e bestemmie anche verso i rispettivi genitori. Dopo le denunce dei genitori era stato installato un sistema di intercettazione ambientale audio-video nell'aula della classe dei "medi" dove si svolgevano le attività scolastiche dei bambini di età compresa tra i 19 e i 32 mesi. I militari hanno così verificato che le indagate, con condotte anche omissive, maltrattavano abitualmente i minori con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti. (Continua a leggere dopo la foto)



E i dettagli che vengono riportati dall'edizione odierna de Il Messaggero sono terribili: "Così fate una bella coppia di cogl… Sai che somigli a mamma, Marta? Hai la stessa faccia da ca… Pure tu, pure tu, identica! La stessa faccetta da ca… di mamma". Oltre le parolacce anche i maltrattamenti fisici come calci, sculacciate, schiaffoni violenti in pieno viso, colpi sulla testa. I bambini, stando alle denunce dei genitori, poi comprovate dalle successive indagini, dopo le vacanze di Natale hanno iniziato a rifiutarsi di andare a scuola, probabilmente terrorizzati dai metodi violenti delle maestre, raggiunte oggi dalle misure cautelari notificate dai carabinieri del nucleo operativo dell’Eur e dalla stazione Eur Torrino dove le famiglie dei piccoli avevano fatto le denunce. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto il Campidoglio ha fatto sapere di aver "immediatamente attivato le procedure interne per comminare le sanzioni disciplinari previste nei confronti dei responsabili. Si esprime ferma condanna verso i fatti che stanno venendo alla luce e si garantisce che saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per una regolare attività educativa. Verrà inoltre assicurata un'adeguata presa in carico dei bambini da parte della direzione socio educativa del municipio e del dipartimento servizi educativi e scolastici con il supporto di professionisti".

