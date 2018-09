Valerio Bertoldi ha tenuto tutti con il fiato sospeso nelle ultime ore. Sui social di tutta Italia è stato lanciato l'allarme per la sua scomparsa. A soli 13 anni, in sella alla sua bicicletta, ha percorso parecchi chilometri. Ma per fortuna la storia ha avuto un lieto fine seppur gli inquirenti stiano indagando su cosa sia successo veramente. In seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia, la macchina dei soccorsi si era subito attivata. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha subito organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo personale di terra, unità cinofile e cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e a tutts Lavarone. Nel corso della giornata gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale sono stati affiancati da altro personale proveniente dalle Aree Trentino Centrale e Orientale, per un totale di 40 persone coinvolte. Le operazioni si stanno svolgendo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e le unità cinofile. (Continua a leggere dopo la foto)



L'allarme era stato lanciato dal Comune di Lavarone ieri mattina, via social: "(...) è stato visto questa mattina in bicicletta con una mountain bike bianca. Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112 il numero unico emergenze". E oggi la lieta notizia. (Continua a leggere dopo la foto)



È stato ritrovato mercoledì attorno alle 12, all'altezza del casello di Piacenza d’Adige della A31, il ragazzino di 12 anni scappato in bici da Lavarone (Trento). A ritrovarlo durante un controllo gli agenti del distaccamento di Badia Polesine della Polizia stradale. Il ragazzino, in ottime condizioni di salute ma stanco e spaurito, ha spiegato di aver viaggiato di notte sulla bicicletta – 132 chilometri - per non essere visto, e che aveva intenzione di andare in Grecia. (Continua a leggere dopo la foto)



Una versione alla quale gli agenti hanno dato poco credito. Restano infatti da chiarire i contorni della vicenda che ha mobilitato oltre 150 uomini nelle ricerche. Fortunatamente Valerio Bertoldi è stato ritrovato in meno di ventiquattro ore e i genitori, così come amici e parenti del piccolo, possono tirare un grosso sospiro di sollievo.

