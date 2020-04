“Guarda là!”. Bolide infuocato cade dal cielo: il video è incredibile. Non è una semplice meteora: ecco di cosa si tratta (risponde la scienza)

In tanti si sono spaventati vedendo in aria una palla di fuoco scendere dal cielo: per tanti è stato un vero e proprio bolide che ha squarciato il cielo della Galizia, sopra La Coruna, la mattina del 28 aprile. Sembrava una meteora, molto lenta, che ha iniziato a disintegrarsi in tanti pezzetti infuocati. Tra i primi ad avvistarla Israel Borja Nuñel Timiraos, che è riuscito a riprendere la parabola discendente e la cascata di detriti. Postato su Twitter, è stato visto in poche ore da centinaia di migliaia di persone, e ha ricevuto in risposta parecchie foto e altri video da testimoni dello stesso fenomeno: “Erano le 6.45 del mattino – conferma Timiraos a Repubblica – la direzione però è difficile da stabilire”.

Si trattava non di una meteora, ma del secondo stadio del razzo russo Soyuz, decollato il 25 aprile dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan per portare in orbita i rifornimenti alla Stazione spaziale internazionale. La conferma arriva anche da Holger Krag, capo dello Space Debris Office dell’Esa. (Continua a leggere dopo la foto)

























E da Luciano Anselmo del Cnr, esperto in detriti spaziali: “Data e posizione corrispondono, è rientrato a qualche centinaio di chilometri al largo della Spagna – spiega – gli stadi dei lanciatori in genere rientrano qualche giorno dopo il lancio, con una traiettoria incontrollata che può interessare anche l’Europa. Solitamente vengono distrutti in atmosfera ma alcuni frammenti dei serbatoi possono arrivare al suolo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Meteoro sobre A Coruña pic.twitter.com/OHa6dNfYmA — Israel Borja Nuñel Timiraos (@Canaan_1983) April 28, 2020

La stessa reazione per i satelliti inviati qualche giorno fa per i satelliti Starlink (particolarmente ben visibili anche in Italia), grazie anche all’ultimo lancio del 22 aprile, poiché la luminosità e la riconoscibilità dei satelliti nel cielo notturno aumentano quando gli Starlink non hanno ancora raggiunto la loro orbita definitiva. (Continua a leggere dopo la foto)











Gli SpaceX Starlink, sono un progetto ambizioso del milionario Elon Musk (inventore della Tesla), che promettono di portare Internet veloce su tutta la Terra, anche nelle zone ora totalmente prive di connettività. Un progetto che mira a mettere in orbita migliaia di satelliti, criticato da alcuni per l’immane impegno economico e da altri per un eccessivo inquinamento spaziale creato dai satelliti, posti in orbita bassa.

Ti potrebbe anche interessare: Francesco Facchinetti: la foto con figli è ‘strappacuore’. Come sono diventati Mia, Leone e piccola Lavinia