Tumore al colon-retto, quali sono i sintomi precoci. Secondo alcuni recenti studi, la diagnosi precoce potrebbe aumentare le possibilità di sopravvivenza. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis, che avrebbero dunque rilevato 4 segnali d’allarme che porterebbero a diagnosticare tempestivamente la malattia; questo anche in soggetti con età al di sotto dei 50 anni.

Quali sono i sintomi del tumore al colon-retto. Lo studio ha messo in luce alcuni sintomi, 4 per l’esattezza, che potrebbero agevolare la diagnosi quindi anche le tempestiche per intervenire sulla patologia. La notizia viene riportata su SciTechDaily e sul Journal of National Cancer Institute dove si apprende: “Il cancro del colon-retto non è semplicemente una malattia che colpisce le persone anziane; vogliamo che i giovani adulti siano consapevoli e agiscano in base a questi segni e sintomi potenzialmente molto significativi, in particolare perché le persone under 50 sono considerate a basso rischio e non ricevono screening di routine per il cancro del colon-retto”.

Queste le dichiarazione di Yin Cao, ScD, professore associato di chirurgia presso la divisione di scienze della salute pubblica e membro ricercatore del Siteman Cancer Center presso il Barnes-Jewish Hospital e la Washington University School of Medicine. L’esperto ha ppi aggiunto: “anche fondamentale diffondere la consapevolezza tra i medici di base, i gastroenterologi e i medici di medicina d’urgenza. Ad oggi, molti tumori del colon-retto ad esordio precoce vengono rilevati nei pronto soccorso e spesso ci sono ritardi diagnostici significativi su questo tipo di tumore”.

Ma quali sono i 4 segnali da attenzionare? Stando alle osservazioni dei ricercatori, entro tre mesi o due anni prima della diagnosi, i sintomi riscontrati sono dolore addominale, sanguinamento rettale, diarrea e anemia da carenza di ferro. E sempre a tal proposito, è intervenuto anche la ricercatrice Cassandra D. L. Fritz: “Di solito ci vogliono circa tre mesi per ottenere una diagnosi dal momento in cui una persona va dal medico per la prima volta con uno o più sintomi di quelli che abbiamo identificato. Ma in questa analisi, abbiamo scoperto che alcuni giovani adulti avevano sintomi fino già a due anni prima della loro diagnosi”.

E ancora: “Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui molti di questi pazienti più giovani avevano una malattia più avanzata al momento della diagnosi rispetto a quella che normalmente vediamo nelle persone anziane che vengono sottoposte a screening regolarmente”. Tra i fattori di rischio e incidenza, il professore Cao ha evidenziato in primis il fatto obesità, così come la sedentarietà prolungata, la sindrome metabolica, il diabete e l’eccessivo consumo di bevande zuccherate.