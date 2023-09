Tumore, è boom di casi tra gli under 50. Gli esperti choc: “Ecco cosa li causa”. Secondo il più grande studio di questo tipo, nel mondo il numero di persone sotto i 50 anni a cui viene diagnosticato un cancro è aumentato di quasi l’80% in tre decenni. I casi globali di cancro a esordio precoce sono aumentati da 1,82 milioni nel 1990 a 3,26 milioni nel 2019, mentre le morti per cancro tra gli adulti tra i 40 e i 30 anni o più giovani sono cresciute del 27%. Secondo la ricerca, ogni anno più di un milione di persone sotto i 50 anni muoiono di cancro. Gli esperti sono ancora nelle fasi iniziali per comprendere le ragioni dell’aumento dei casi.

Gli autori dello studio, pubblicato su Bmj Oncology , affermano che tra i fattori potrebbero esserci una cattiva alimentazione, l’uso di alcol e tabacco, l’inattività fisica e l’obesità. “Dal 1990, l’incidenza e le morti per tumori a esordio precoce sono aumentate sostanzialmente a livello globale”, afferma il rapporto. “Incoraggiare uno stile di vita sano, compresa una dieta sana, la restrizione del consumo di tabacco e alcol e un’adeguata attività all’aria aperta, potrebbe ridurre il cancro ad esordio precoce”.





Studi precedenti hanno suggerito che l’incidenza del cancro negli adulti di età inferiore ai 50 anni è aumentata in varie parti del mondo negli ultimi decenni. L’ultimo studio, condotto dall’Università di Edimburgo in Scozia e dalla Zhejiang University School of Medicine di Hangzhou, in Cina, è stato il primo nel suo genere a esaminare il problema su scala globale e i fattori di rischio per i giovani adulti. La maggior parte degli studi precedenti si concentravano sulle differenze regionali e nazionali.

In questo studio globale, i ricercatori hanno analizzato i dati provenienti da 204 paesi che coprono 29 tipi di cancro. Nel 2019 le nuove diagnosi di cancro tra gli under 50 sono state complessivamente 3,26 milioni, con un incremento del 79% rispetto al dato del 1990. Il cancro al seno rappresentava il maggior numero di casi e decessi associati, rispettivamente con 13,7 e 3,5 ogni 100.000 abitanti. Dopo il cancro al seno, il numero più alto di morti è legato al cancro alla trachea, ai polmoni, allo stomaco e all’intestino.

L’aumento più marcato dei decessi si è verificato tra le persone con cancro ai reni o alle ovaie. Sulla base delle tendenze osservate negli ultimi tre decenni, i ricercatori stimano che il numero globale di nuovi casi di cancro ad esordio precoce e di decessi associati aumenterà rispettivamente di un ulteriore 31% e 21% entro il 2030.

