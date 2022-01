Covid, corsa all’acquisto di dei tamponi fai fa te: quali comprare e come usarli

La variante Omicron non si ferma, “raggiungerà tutti entro il 2022”, ma in Italia il covid comincia a frenare. E’ il quadro che viene delineato dopo una giornata caratterizzata da 149.512 contagi e 248 morti, con un tasso di positività al 16,1%. “Ci stiamo avvicinando al picco”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma la pressione è comunque molto forte. L’Oms ci dice che ci stiamo avvicinando al picco, dobbiamo valutare bene cosa accade nei prossimi giorni e, come abbiamo sempre fatto, adeguare le regole alla fase epidemiologica che stiamo vivendo”, aggiunge Speranza. Quasi 92mila prime dosi di vaccino sono state somministrate nella giornata di sabato 15 gennaio. Un numero così alto non veniva registrato da settembre.

Il vaccino non blocca del tutto il contagio, ma garantisce un’elevatissima protezione contro la malattia grave e con l’aumento dei casi è scattata anche la corsa ai tamponi rapidi fai da te. Questo tipo di dispositivo, rispetto a quello molecolare, ha un prezzo più contenuto e ovviamente risulta meno affidabile. Comunque, per chi volesse acquistare i test rapidi fai da te deve acquistare unicamente kit a marchio CE e siano convalidati secondo le normative vigenti, in conformità con quanto stabilito a livello comunitario (UE) e nazionale.





