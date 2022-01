Ragno violino, il più velenoso in Italia: come è fatto e come riconoscere il morso

Cristina Calzoni, 46enne residente a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, è morta dopo essere stata morsa due volte da un ragno violino. Una donna stimata e benvoluta da tutti, attiva nel Coro Città di Gabicce e compagna del maestro Gilberto Del Chierico.

Da qualche mese la donna stava seguendo una cura antidolore, secondo quanto ricostruito dal quotidiano Corriere di Bologna, dopo che nel giro di pochi mesi era stata punta per ben due volte da un ragno all’interno del gattile San Bartolo di Pesaro. Cristina Calzoni è solo l’ultima vittima del pericoloso ragno, in passato a causa del morso dell’aracnide sono morti un cagliaritano 45enne e Roxamunda Constant, 51 anni, residente a Marsala.

Come riconoscere il ragno violino – Il Loxosceles rufescens, ha una colorazione marrone-giallastro con lunghe zampe e può raggiungere le dimensioni di 7 mm e sul dorso presenta una macchia più scura che ricorda la forma di un violino, da qui il nome.





Si trova in tutte le regioni d’Italia e solitamente trova riparo in zone calde come nelle case, solitamente in zone nascoste come dietro ai battiscopa, dietro ai mobili, nei solai, begli scantinati ma anche all’interno di scarpe o in mezzo alla biancheria. Il morso è indolore e nelle ore successive compare una lesione arrossata con prurito, bruciore e formicolii che nell’arco delle 48-72 ore successive, può diventare necrotica e può diventare una ulcera.

Il ragno violino l’unico aracnide considerato pericoloso in Italia, insieme alla malmignatta, la vedova nera mediterranea. Cosa fare in caso di morso? In caso di morso chiamare il Centro Antiveleni (0266101029) soprattutto se i sintomi locali nelle ore successive compaiono e si aggravano.