Quando lavare i denti? L’igiene orale seguita in modo professionale da un dentista, è una pratica molto importante per la salute della bocca e sarebbe bene effettuarla con cadenza regolare, almeno semestrale o trimestrale. Ma anche la pulizia con lo spazzolino aiuta a prevenire diverse malattie e a mantenere denti e gengive sani,

Lavarsi i denti ogni giorno, con regolarità, è infatti la strategia vincente per mantenere una buona igiene orale, evitando l’insorgenza di carie, tartaro, placca e patologie della bocca come la parodontite malattia infiammatoria orale cronica che distrugge progressivamente le strutture portanti dei denti. La frequenza nella pulizia dei denti è quindi fondamentale per avere un sorriso smagliante ma anche per la salute.





Quando e come lavare i denti: consigli per una perfetta igiene orale

Proprio per questo motivo la domanda di tanti è “quando lavare i denti? E quante volte?”. A rispondere a queste domande ci ha pensato la rivista specializzata ‘Journal of Aging’. Come spiegano i quotidiani, lo studio è partito dalla valutazione degli effetti della salute orale sulla mortalità nel corso di un decennio. A questo proposito sono state studiate le condizioni dei denti e le cause di morte in oltre 5.600 anziani tra uomini e donne.

Non lavarsi i denti la sera prima di andare a dormire mette a rischio la longevità con un aumento della percentuale di mortalità tra il 20% e il 35%. Anche l’uso del filo interdentale è fondamentale. Chi non lo usa incrementa i fattori di rischio del 30% rispetto a chi ha quest’abitudine. Quando lavare i denti? I dentisti consigliano di aspettare almeno 20-30 minuti dopo il pasto, perché gli acidi e gli zuccheri alimentari indeboliscono temporaneamente lo smalto dentale e ricorrere alla pulizia subito dopo aver mangiato rischia di danneggiare lo smalto.

Quando lavare i denti? – La sera, la pulizia dei denti deve essere accurata e concentrarsi anche sugli spazi interdentali, mentre la mattina è consigliata una igiene orale prima della colazione. In questo modo, infatti, si eliminano i batteri che hanno proliferato la notte e che con il cibo possono reagire agli zuccheri contenuti nei cibi.

