Il primo ad essere spaventato è stato il medico di turno al pronto soccorso: non è cosa da tutti i giorni vedersi infatti arrivare un paziente con le mani completamente blu. Senza farsi prendere dal panico davanti a quella che sapeva non sarebbe stata una diagnosi semplice il medico non si è spaventato ed ha iniziato la procedura prevista in questi casi: esami strumentali e non. Procedura che ha portato alla diagnosi, tanto strana che il medico ha deciso di raccontare tutto.



Alejandro Ginzo, camice bianco paraguaiano, scrive infatti sui social: “Un giovane paziente arriva per una discromia bluastra delle mani, senza alcuna malattia di base”, a margine della foto che ritrae le mani del ragazzo. Solitamente, però, una condizione del genere si associa a gravi patologie: come quelle legate alla circolazione sanguigna.

In ospedale con le mani blu, la diagnosi del medico è sorprendente



Ma ciò che allarmò il dottore fu che raramente aveva visto arti di un colore così bluastro mentre il resto del braccio sembrava perfettamente normale. “Acrocianosi”, la prima ipotesi: un patologia nella quale le edita delle mani e dei piedi appaiono persistentemente fredde e bluastre, profusamente sudate e possono apparire edematose. Poi ancora: “probabile malattia virale”.



E, infine: “trombosi da stato di ipotrombinemia”. Queste le prime ipotesi del medico sulle cause che avevano portato il ragazzo ad avere le mani blu. Niente di particolarmente simpatico insomma. E, cosa peggiore, nonostante gli sforzi il dottor Ginzo ha spiegato che “la colorazione non stava migliorando nonostante i segni vitali stabili e nessun altro disturbo”. Parole che hanno scatenato i social con le diagnosi più assurdi.

Paciente joven acude por coloración azulada de manos, sin ninguna enfermedad de base pic.twitter.com/JFMGQKUtXt — Ale Ginzo_MD (@AleGinzo_MD) February 15, 2023



Dopo diversi commenti degli utenti, il medico ha deciso di rivelare come ha risolto il caso clinico. “I pazienti riferiscono di aver acquistato jeans nuovi e di aver usato costantemente alcol spray. In particolare, si è pulito le mani con l’alcool e poi se le è messe sui jeans nuovi. Risultato? Mani blu”. E la “cura”? “Lavati le mani prima di andare al pronto soccorso”.