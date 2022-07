L’anguria fra ingrassare? Per la biologa nutrizionista Marilena Di Lorenzo la risposta è sì. La donna, oramai una vera leggenda su Tik Tok, usa i social per parlare di dimagrimento e nutrizione. Come dice sempre la dottoressa: “non darti una dieta ma insegnarti uno stile di vita” e a caratterizzarla, oltre al suo “Ooh” distintivo con cui inizia la maggior parte dei suoi video, è la sua simpatia. La dottoressa Di Lorenzo non ci va di certo leggera e usa frasi anche abbastanza forti per parlare di argomenti delicati come il sovrappeso e i problemi alimentari.

E forse proprio per la sua irriverenza che la donna riesce Ada vere tutto questo clamore mediatico. Ma anche qualche critica: tant’è che alcune sue affermazioni “forti” non sono state prese bene dal pubblico ma neanche da alcuni dei suoi stessi colleghi. Parliamo del video pubblicato lo scorso 2 luglio dalla nutrizionista in cui, mentre ha davanti a sé una ciotola con dell’anguria tagliata a pezzi, dice: “Ooh, questa è anguria non è acqua. L’anguria, così come tutta l’altra frutta, fa ingrassare. In questa ciotola ce ne sono 400 grammi ed è la porzione di frutta della giornata”.





L’anguria fra ingrassare? Per la biologa nutrizionista Di Lorenzo la risposta è sì

Naturalmente le parole della donna hanno scatenato innumerevoli commenti da parte di persone che non hanno apprezzato questo atteggiamento o di altri nutrizionisti, come lei, che l’accusano di aver fatto affermazioni non veritiere e aver usato modi e termini sbagliati per affrontare il problema del sovrappeso. Ma parliamoci chiaro, l’anguria fra ingrassare?

La polpa dell’anguria è composta da circa il 90% di acqua, oltre a zuccheri semplici che rendono il suo sapore particolarmente dolce. Le angurie sono disponibili esclusivamente nel periodo estivo che va da maggio a settembre. Possiamo dire che l’anguria ha poche calorie quindi è un cibo consigliato anche per chi segue una dieta ipocalorica e no, non fa ingrassare!

Ma certo dipende sempre dalle quantità. Tantissime quindi le polemiche alla dottoressa: “Ooh a chi?” o ancora, “Molto professionale direi..ooh” o anche chi l’accusa di rivolgersi ai suoi followers come a dei cani “Ooh non ci chiamo neanche il cane comunque”. Ma c’è anche chi ha commentato, in toni seri, “E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari” o chi le consiglia di cambiare il nome del suo profilo da Di nutrizione a “disinformazione”.

Anguria, come capire se è buona, dolce e gustosa. Fate attenzione a quelle linee sulla buccia