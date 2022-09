Il collo macchiato e il viso con la pelle di porcellana. È la foto pubblicata su Twitter da un noto dermatologo americano. Avi Bitterman, medico di New York, che lancia l’allarme. Il caso è analizzato dallo studioso Christian Posch per il dipartimento di dermatologia dell’università di Monaco di Baviera.

Nella foto pubblicata dal medico sul suo account Twitter si vede la differenza

tra la pelle del viso, ancora liscia come la porcellana nonostante l’età della donna (ben novantadue anni) e quella del collo, raggrinzita e piena di macchie scure. A spiegare il motivo della differenza è stato il dermatologo americano con un post postato sul suo account Twitter.





Il collo macchiato: la foto della pelle non protetta dalla crema solare

“Ha usato creme idratanti con protezione dai raggi UV solo sul viso per oltre 40 anni” ha scritto il dottor Avi Bitterman per testimoniare quanto sia importante proteggere la pelle di tutte le zone del corpo. Infatti la differenza della pelle della donna presa in esame dall’equipe medica è data proprio dalla crema solare utilizzata durante tutta la sua vita.

È evidente dove la donna ha usato la protezione e dove no. Dove ha usato la protezione la pelle è ancora liscia, mentre sul collo, mai trattata con la crema solare sono presenti macchie solari e una pelle molto cadente. Gli effetti sono stati studiati da un team guidato dal medico Christian Posch per il Dipartimento di Dermatologia e Allergologia dell’Università di Monaco, in Germania.

Cheek and neck of a 92-year-old female, who used UV-protective moisturizers on her face but not on the neck for 40+ years.https://t.co/Q8wWxY2tDE pic.twitter.com/FBSswmYxt1 — Avi Bitterman, MD (@AviBittMD) September 2, 2022

Lo studio si è concentrato sul legame tra l’esposizione prolungata ai raggi UV e invecchiamento e sviluppo di tumori per sensibilizzare anche sull’importanza della prevenzione sui tumori, causati proprio dall’esposizione al sole senza le dovute precauzioni. L’appello è stato quello di proteggere sempre la pelle dai raggi UV e non solo d’estate, ma anche durante gli altri mesi dell’anno, anche nelle giornate poco soleggiate.

