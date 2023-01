Più sana, più veloce, con una più bassa emissione di vapori: tutti pazzi per la friggitrice ad aria, ma le cose stanno davvero così? A dare risposte ci pensano gli esperti secondo i quali cuocere cibi con questo strumento potrebbe nascondere qualche insidia. Insidie, al plurale, che avrebbero come comun denominatore le alte temperature al quale le pietanze sono sottoposte per raggiungere una cottura simile quella prodotta dalla frittura normale.



C’è infatti la possibilità che attraverso questo metodo di cottura si formino dei composti indesiderati: gli Age. Che cosa sono gli Age lo spiegano in un’intervista al Messaggero il dott. Antonio Caretto, Presidente della Fondazione dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica ADI e la nutrizionista Martina Vanda Donegani, direttrice del Centro di Nutrizione Donegan.

Friggitrice ad aria, la parola dell’esperto



“Sono dei prodotti di glicazione avanzata. Composti chimici che si producono normalmente nel nostro corpo indipendentemente dall’alimentazione, in cui uno zucchero si combina con un grasso. Maggiore è la glicazione, maggiore è l’emoglobina licata, maggiore è il quadro di scompenso del diabete mellito”. Le cotture ad alte temperature potrebbe poi portare alla formazione di sostanze nocive come l’acrilammide.



Questo composto, secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), potrebbe essere associato allo sviluppo di alcuni tipi di cancro. Bisogna poi considerare che questo tipo di cottura può creare anche altri composti nocivi, come ad esempio idrocarburi aromatici policiclici e ammine eterocicliche, sostanze possono essere associate ad un maggiore rischio di cancro.



Tuttavia siamo ancora nel campo delle ipotesi, i dati a disposizioni sono ancora pochi e sono necessari ulteriori studi per capire se e in che quantità la friggitrice ad aria può davvero influire sulla loro formazione. Molti degli alimenti cucinati in una friggitrice ad aria (come patatine fritte e altri alimenti trasformati) non sono le migliori opzioni per ridurre il rischio di cancro e altre malattie croniche: le migliori cotture restano quelle a vapore o a bassa temperatura.