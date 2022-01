Flurona, la doppia infezione da Covid: cosa è, quali sono i sintomi e come prevenire il contagio

Il primo caso al mondo di morte per Flurona è stato registrato in Perù. Come confermato dal ministero della Salute del paese sudamericano, si tratta di uomo di 87 anni non vaccinato contro il Covid.

Altri due casi di Flurona sono stati segnalati dal dottor Cesar Munayco, ricercatore presso il Centro nazionale per l’epidemiologia, la prevenzione e il controllo delle malattie del ministero. Si tratta di un minore e di una persona quarantenne che ha completato il ciclo vaccinale. In Brasile sono stati segnalati nei giorni scorsi i primi sei casi di doppia infezione. Un giovane di 16 anni vaccinato e un’altra persona di cui non sono stati forniti dettagli.

Flurona, cosa è la doppia infezione da Covid

Mentre altri casi sono stati segnalati in Croazia e Israele. La Flurona è il mix tra influenza, dall’inglese ‘flu’, e coronavirus, da qui il diminutivo ‘rona’. L’OMS consiglia di mantenere le misure preventive adottate dalla maggioranza della popolazione per contrastare il contagio Covid-19 – quindi distanziamento sociale, mascherine e lavare spesso le mani – ma anche il vaccino.





“Il modo più efficace per prevenire il ricovero e le forme gravi di Covid-19 e influenza è la vaccinazione con entrambi i vaccini”, spiega l’OMS. I sintomi sono tosse, mal di gola, naso che cola e congestione nasale, febbre, mal di testa, stanchezza e malessere generalizzato. Secondo gli esperti si può evitare la doppia infezione sottoponendosi alla doppia vaccinazione: anti Covid e antinfluenzale.

“Per limitare il più possibile il rischio di Flurona – ha spiegato Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano – è raccomandato il vaccino, sia quello contro l’influenza sia quello anti-Covid. Anche contemporaneamente. È giusto vaccinarsi e farli tutti e due. La doppia somministrazione è opportuna”.