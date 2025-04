I bastoncini di pesce, da decenni protagonisti indiscussi dei pasti veloci e apprezzatissimi dai più piccoli, finiscono oggi sotto la lente d’ingrandimento per motivi tutt’altro che rassicuranti. Una recente analisi condotta dalla rivista svizzera Bon à Savoir, specializzata nella tutela dei consumatori, lancia un campanello d’allarme su questo prodotto simbolo della cucina pratica. I risultati dell’indagine suggeriscono infatti che ridurre, se non eliminare del tutto, il consumo di bastoncini di pesce potrebbe essere una scelta salutare, soprattutto per chi ne fa un uso abituale.

Lo studio ha preso in esame 15 marchi differenti, scoprendo che in ogni campione erano presenti tracce di sostanze considerate pericolose per la salute umana. Tra queste figurano il glicidolo, l’acrilammide e il 3-MCPD, contaminanti che si formano durante le lavorazioni industriali ad alte temperature. Sebbene le concentrazioni rilevate non rappresentino un pericolo immediato, l’assunzione continuativa di tali composti può, nel lungo periodo, rappresentare un rischio serio per la salute, soprattutto perché queste sostanze sono sospettate di avere effetti tossici e cancerogeni.

Leggi anche: Coop ritira il prodotto alimentare da tutti i supermercati: marca, lotto e motivo. “Pericolo listeria”





Bastoncini di pesce tossici, cosa rischiano i bambini

Il glicidolo, ad esempio, si sviluppa durante la raffinazione degli oli vegetali, in particolare quando sottoposti a temperature elevate, come accade nella frittura industriale. L’acrilammide nasce invece dalla reazione tra zuccheri e amminoacidi come l’asparagina durante la cottura ad alte temperature di alimenti ricchi di carboidrati, come il pane grattugiato usato per impanare i bastoncini. Entrambe le sostanze sono state classificate come potenzialmente cancerogene e, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), “ci sono evidenze sufficienti che il glicidolo sia genotossico e cancerogeno”, tanto da non permettere la definizione di un livello di sicurezza nell’assunzione.

A rendere la questione ancora più delicata è la diffusione di questi prodotti tra i più piccoli, che ne sono i principali consumatori. “Questi alimenti vengono prima lessati, poi prefritti e infine nuovamente cotti a casa — spiega Antonello Paparella, microbiologo alimentare intervistato da Repubblica —. Ogni fase di trattamento termico contribuisce alla formazione di contaminanti, soprattutto in presenza di grassi e carboidrati”. Paparella non lascia spazio a dubbi: “Il problema non è solo del singolo prodotto, ma dell’insieme della dieta. Un’alimentazione equilibrata può ridurre il rischio, ma è fondamentale limitare il consumo di cibi altamente processati. Ai bambini è meglio non darli affatto”.

Non si tratta dunque di creare panico, ma di sviluppare una maggiore consapevolezza alimentare. I bastoncini di pesce, pur rimanendo un alimento pratico e gustoso, vanno consumati con moderazione. “Il rischio non è immediato – precisa Paparella – ma si accumula nel tempo, soprattutto se la dieta è ricca di prodotti industriali e povera di varietà”. La soluzione passa da scelte più semplici e consapevoli: privilegiare fonti proteiche fresche, evitare impanature e fritture frequenti, leggere le etichette e prestare attenzione alla qualità degli ingredienti.

L’allerta lanciata da Bon à Savoir offre un’occasione importante per riflettere su ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno. Anche un gesto all’apparenza innocuo, come friggere un bastoncino di pesce, può nascondere implicazioni rilevanti se diventa una consuetudine. Ed è proprio su queste abitudini, consolidate e spesso trascurate, che si gioca gran parte della nostra salute futura.