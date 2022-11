Cibi tossici venduti in Italia, la lista nera: cosa devi controllare quando fai la spesa

Cibi pericolosi venduti in Italia, la lista nera di Coldiretti. La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, ha redatto una lista dei cibi più pericolosi presentata al XIX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione sulla base delle rilevazioni dell’ultimo rapporto del Sistema di allerta rapido europeo (RASFF).

Il sistema registra gli allarmi per rischi alimentari verificati a causa di residui chimici, inquinanti microbiologici, micotossine, metalli pesanti, diossine o additivi e coloranti nell’Unione Europea nel 2020. In Italia si sono regitrati allarmi giornalieri con ben 297 notifiche inviate all’Unione Europea durante il 2020. Di queste solo 56 (19%) hanno riguardato prodotti con origine nazionale, mentre 160 provenivano da altri Stati dell’Unione Europea (54%) e 81 da Paesi extracomunitari (27%).

Nel dossier Coldiretti su “La black list dei cibi più pericolosi” sono presenti carne di pollo low cost polacca, agrumi come mandarini e pompelmi dalla Turchia, peperoni turchi, pepe nero brasiliano e semi di sesamo dall’India. Questi alimenti sono ai primi posti primi della “black list”. Tra i prodotti alimentari più pericolosi per la salute rilevati nella Ue, entrano anche le arance dall’Egitto.

In testa alla classifica dei Paesi dai quali arrivano i cibi pericolosi c’è la Turchia (è presente tre volte nella top-ten dei cibi più pericolosi e responsabile del 13% degli allarmi alimentari scattati in Europa. Seguono l’India e la Polonia, imputabili per l’8% delle notifiche complessive. Nel 2022 le importazioni di carne di pollo dalla Polonia sono arrivate a +126% rispetto al 2021, raggiungendo la quantità di 15 milioni di chili.

Nella classifica dei cibi più pericolosi anche la Cina, che rappresenta quasi la metà delle notifiche relative ai materiali a contatto con gli alimenti, per la presenza di sostanze non autorizzate nei prodotti di plastica, come il bambù, ammine aromatiche, melamina e formaldeide.