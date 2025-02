Ci sono uova che contengono due tuorli invece di uno. Sappiamo bene che normalmente in un uovo troviamo un tuorlo e un albume. Può però succedere che due tuorli ‘galleggino’ nell’albume. Come e perché avviene? E cosa indicano due tuorli sulla qualità o l’allevamento dei polli ? Esiste una superstizione che risale a diversi secoli fa: un uovo con doppio tuorlo indicava un matrimonio o la nascita di due gemelli. Scopriamo di più su queste uova con doppio tuorlo.

La spiegazione è questa: il doppio tuorlo non dice nulla sulla qualità o sulle condizioni in cui è stato prodotto l’uovo. Ciò che è decisivo, però, è l’età della gallina che ha deposto l’uovo. Soprattutto negli animali giovani, le uova hanno spesso un doppio tuorlo . Il motivo sono gli ormoni. Finché i livelli ormonali delle galline non si sono adattati alla produzione di uova, queste depongono uova con due tuorli, scrive il sito tedesco t-online.de, ripreso dal sito in lingua rumena ziarulromanesc.at. Quindi puoi mangiare l’uovo con doppio tuorlo senza alcuna preoccupazione. Come si crea un doppio tuorlo d’uovo?

Ci sono uova con due tuorli: cosa si sa

Le ovaie della gallina producono un uovo e lo rilasciano. Durante il suo viaggio, la cellula uovo (la pallina del tuorlo) è circondata dall’albume, da una membrana e dal guscio dell’uovo. Le giovani galline ovaiole possono presentare fluttuazioni ormonali e picchi di ormoni. In questo caso, due ovuli lasciano le ovaie contemporaneamente . Tuttavia, vengono trattati dall’organismo del pollo come un tuorlo d’uovo, ovvero sono circondati dall’albume, da una membrana e dal guscio.

La maggior parte delle uova con doppio tuorlo sono leggermente più grandi del normale. Tuttavia, spesso vengono vendute insieme ad altre uova monotuorlo. Sia nelle uova L che XL si trovano doppi tuorli . Tuttavia, spesso vengono scartati dal punto di vista industriale perché non soddisfano gli standard. Se volete un uovo con doppio tuorlo , dovreste tentare la fortuna al mercato o in un negozio biologico.

In conclusione, quello dei due tuorli è un bel ‘regalo’ che le galline fanno di tanto in tanto. Ciò accade soprattutto con le uova più grandi, quelle classificate con la sigla XL e che pesano più di 76 grammi. Gli esemplari da 90 grammi possono contenere due tuorli d’uovo. E si tratta di un dono naturale (molto simile a quello che accade nel parto gemellare) che è più facile riscontrare negli animali giovani e sani. Quando le galline iniziano a deporre le uova, l’animale ha diversi tuorli nell’ovaio che devono scendere individualmente nel sacco dove si formano l’albume e il guscio. A volte capita che due tuorli scivolino nel sacco e che nasca un uovo con due tuorli.