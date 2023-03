La star di TikTok lancia l’allarme per i bambini. Nei giorni scorsi si è verificata una tragedia a Ghizzole di Montegaldella, in provincia di Vicenza. Un bambino di 7 anni appena compiuti, Alessandro Di Lorenzo Antinori, è morto dopo aver morso un palloncino che gli è esploso in bocca soffocandolo. La nonna ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo era tardi. Il bambino è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in coma. Due giorni dopo è stata dichiarata la morte cerebrale.

Adesso Nikki Jurcutz, star di TikTok che nella vita fa il paramedico, ha voluto lanciare un allarme proprio su questa vicenda. Nella sua esperienza lavorativa Nikki ha avuto a che fare con numerosi incidenti del genere e ha dichiarato: “Sono la principale causa di soffocamento mortale in tutto il mondo“. La donna ha voluto mettere in guardia i genitori sulle decorazioni che vengono considerate innocue e che invece nascondono un grande rischio per i più piccoli.

Cosa si deve sapere

Nikki Jurcutz ha mostrato come un palloncino possa finire in un tubo di plastica che rappresenta la trachea di un bambino e soffocarlo: “I palloncini rappresentano un enorme rischio di soffocamento – spiega nel video che è diventato virale – Sono davvero leggeri, sono bagnati dalla saliva all’interno, dopo essere stati gonfiati. E adesso vi mostro cosa succede quando entrano nelle vie aeree”.

“Questo tubo ricorda la trachea di un bambino, un’area umida e appiccicosa – ha spiegato la tiktoker – Anche il palloncino è bagnato e potrebbe diventare impossibile estrarlo in tempo. Il problema è che questi prodotti non alimentari sono molto difficili da eliminare. Anche con colpi alla schiena o qualsiasi tipo di pressione, sarà difficile rimuoverlo effettivamente dalle vie aeree ed estrarlo”.

La star di TikTok ha poi mostrato una manovra per estrarre oggetti che ostruiscano le vie respiratorie ed effettivamente il palloncino non si è mimimente spostato. Quindi ha concluso: “Sono impossibili da rimuovere, magari si può spostare ma si bloccherà rapidamente in un’altra zona della trachea o delle vie respiratorie”. E infine: “Abbiamo davvero bisogno che i nostri bambini giochino con i palloncini? Fate attenzione”.

