Covid, ecco le conseguenze sui capelli: lo spiegano gli esperti

Il Covid ci sta tartassando sotto ogni singolo punto di vista, mentre nel frattempo noi attendiamo frementi l’arrivo del vaccino, e speriamo che al più presto questo sarà solo un brutto ricordo. Fragili, in solitudine, il Covid ci ha reso la vita impossibile. Ai fortunati che non ne sono hanno subito grossi effetti, si è solo modificata la vita quotidiana.

Molti altri hanno perso il lavoro, un caro, lo stipendio. Mentre nel frattempo ce ne stiamo qui, aspettando che passi e che ci restituisca la nostra normare routine (che per qualcuno è irrestituibile) di prima che non erano poi così male come ci sembravano un tempo. Oltre alle conseguenze che ben conosciamo, il covid porta anche dell'altro.





























Oltre attaccare l’apparato respiratorio, colpire anche i muscoli e debellare odori e sapori, il Covid fa anche qualcos’altro: cadere i capelli. “Più del 30% delle persone che contraggono l’infezione da Covid-19 riporta una copiosa caduta di capelli. Sul piano psicologico, questo aggrava le conseguenze del Coronavirus” ha spiegato la professoressa Bianca Maria Piraccini, direttrice della Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia dell’Università degli studi di Bologna, così come riportato da Repubblica. La caduta dei capelli non è un sintomo del Covid, ma dello choc provocato dal fatto di averlo contratto. (Continua dopo le foto)









La Piraccini ha spiegato che già da giugno sono iniziate ad arrivare segnalazioni su questo problema: “In Italia, a Bologna, abbiamo quindi creato una task force, guidata dalla dottoressa Michela Starace, che sta coordinando gli scienziati di tutto il mondo per registrare tutti i casi di caduta di capelli dopo l’infezione da Covid-19 e trovare una spiegazione”. Perché avviene la perdita? Sicuramente dipende da una serie di fattori. Secondo gli esperti è da accusare il fatto che si trascorra tutto il tempo a letto, che si dimagrisca, si assumano meno nutrienti, e ultimo ma non per importanza: lo stress. E questo è risaputo: i capelli reagiscono agli choc cadendo. La caduta dei capelli però è passeggera, non ci sono ancora casi in cui sia diventata una condizione permanente.

