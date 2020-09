Coronavirus, la foto choc del politico in barella di biocontenimento

Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, è in preda al Covid già da un po’, precisamente dallo scorso 17 settembre, da quando è risultato positivo al tampone ed è conseguentemente stato ricoverato all’ospedale di Pescara. Oggi, sul suo profilo Facebook, ha condiviso uno scatto che lo ritrae sulla barella di biocontenimento. “Poco fa mi hanno portato a fare un’altra tac – scrive Acerbo – Quella che vedete nella foto è la barella contenitiva indispensabile per trasportare dentro l’ospedale i pazienti del reparto Covid. Il dott. Parruti mi ha detto che mi tocca pazientare perché il virus potrebbe tornare all’attacco dei polmoni. Faccio terapia sperimentale con Tocilizumab”.

“Due punture sulle cosce. L’effetto dovrebbe durare quattordici giorni. Dal letto 4 del reparto #covid di Pescara per ora è tutto”. La foto social è un aggiornamento sullo stato di salute di Maurizio Acerbo, dopo le parole dichiarate ieri, dallo stesso, all’Ansa: “Ero stato troppo ottimista. Ieri sera (sabato, ndr.) è risalita febbre che stamattina è a 38,7. Dopo dieci o undici giorni di medicine speravo che il fuoco si fosse spento. E invece ora pare che il Covid sotto la cenere continui ad agire. Non ho competenze per capire come sta evolvendo la situazione e attendo i medici. Comunque niente di drammatico. La pazienza è una virtù rivoluzionaria, mi hanno fatto tutta una serie di analisi, pensavo di essere in dirittura di arrivo.”. (Continua dopo le foto)





























Maurizio Acerbo era arrivato in ospedale con sintomi piuttosto palesi: febbre alta, tosse e spossatezza. La febbre, grazie alla terapia, era subito scomparsa, ma sabato è risalita. “I medici mi dicono che il Covid-19 è particolare e può succedere anche questo”. Riguardo ciò di cui si discute in questi giorni, tipo la riapertura degli stadi, Acerbo ha etichettato come «irresponsabili e delinquenti» coloro i quali premono per un’apertura con il 25 per cento del pubblico. “Non se ne dovrebbe neanche discutere. Il danno lo si fa alla fascia di popolazione più culturalmente disarmata. Si è data voce a gente che non ha competenza in materia e questa è anche una responsabilità dei proprietari dei media che trasformano tutto in spettacolo. Mi sembra assurdo che gente che non ne sa niente sia stata a parlare dalla mattina alla sera in modo irresponsabile in tv”. (Continua dopo le foto)









“Io non avevo patologie pregresse, eppure sono undici giorni che sono in ospedale. Non è qualcosa con cui si scherza. Ci sono rischi, come le trombosi, che sono gravissimi. Mi ammalo ogni anno di influenza, ma non ho mai fatto una tac, una angiotac o otto emogasanalisi che sono dolorose. Come si fa a dire che è solo un’influenza un pò più forte? È da irresponsabili. Ci vuole senso di responsabilità. È meglio un errore di precauzione che un morto in più. Bisogna affidarsi alle indicazioni della scienza. Non siamo mai completamente al riparo, ma dobbiamo fare il possibile per cercare di evitare i contagi”, ha concluso Maurizio Acerbo.

“Elisabetta Gregoraci?”. E Flavio Briatore gela tutti. È la prima volta che parla da quando lei è al GF Vip