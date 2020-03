“Chi oggi ha sintomi influenzali è più facile abbia contratto Covid-19 che influenza”

La stagione influenzale è in calo ed è più probabile, rispetto alle scorse settimane, che chi sta manifestando adesso i sintomi influenzali possa aver contratto il coronavirus COVID-19. A sostenerlo in un’intervista al Corriere Della Sera è Antonino Bella, il responsabile del sistema di sorveglianza dell’Influenza (Influnet) dell’Istituto superiore di Sanità: “Ai laboratori dell’Università Statale di Milano arrivano i tamponi laringo-faringei che ormai da anni i medici di famiglia della Lombardia, come quelli del resto d’Italia, eseguono a campione per la normale influenza”.

E ancora: "Sono altra cosa rispetto al test per il coronavirus. Il risultato nel 90% dei casi è negativo: i pazienti non hanno l'influenza. Da qualche settimana viene fatta, però, anche l'analisi incrociata sulla possibile presenza del Covid-19. Qui gli esami risultano positivi". L'influenza, sostiene Bella, è in calo in gran parte dell'Italia, anche se ci sono Regioni come la Lombardia, le Marche e il Piemonte in cui l'incidenza è più alta: "Le percentuali indicano quanti abitanti su mille nelle rispettive Regioni hanno sintomi da sindrome simil-influenzale.





















In un momento in cui nella maggior parte delle Regioni i casi influenzali sono in diminuzione, l'alta circolazione di virus in altre può segnalare in modo evidente la presenza di coronavirus. Ciò vale a maggior ragione per la Lombardia, ma non solo".























Parlando proprio di sintomi e altro, tuttavia, aveva destato preoccupazione la situazione di salute di Borrelli, il capo Dipartimento della Protezione Civile. L'indagine epidemiologica si era resa necessaria a seguito dei sintomi avvertiti nella giornata di ieri dal capo della Protezione Civile però ha dato esito negativo: il tampone rino-faringeo per la ricerca di Coronavirs effettuato non ha riscontrato traccia di coronavirus. Lo fa sapere in una nota lo stesso Dipartimento.



















Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, “continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi”continua la nota che conferma come “il Dipartimento della Protezione Civile continuerà, come sempre, a garantire la massima operatività e a lavorare senza sosta sull’emergenza in atto.

