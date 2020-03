Coronavirus, arrivati in Italia i medici cinesi: “Vi aiuteremo a combattere”

Si sento responsabili della pandemia più pericolosa che la storia moderna ricordi, così, il governo e la Croce Rossa cinesi hanno inviato rinforzi all’Italia per combattere l’epidemia di coronavirus. Si tratta di nove medici che negli ultimi mesi si sono specializzati in Covid-19, insieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie, sono partiti a bordo di un volo charter della compagnia China Eastern Airlines diretto a Roma e decollato poche ore fa dall’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong.

Il gruppo di lavoro è composto da medici di diversi istituti tra cui il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’Ospedale della Cina occidentale nella provincia del Sichuan. Fra il materiale inviato ci sono attrezzature di reparto di terapia intensiva, equipaggiamento protettivo e farmaci antivirali. “Adesso è una lotta globale”, ha dichiarato prima della partenza Sun Shuopeng, vicedirettore della Croce Rossa e capo del team cinese al “Global Times”. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Il modo in cui trattiamo i contatti stretti, i pazienti in condizioni critiche e i pazienti con sintomi lievi sono diversi”, ha spiegato Sun Shuopeng. Secondo il capo squadra, le forniture mediche provengono da diverse città cinesi e comprendono anche alcune medicine a base di erbe come la capsula Lianhuaqingwen. (Continua a leggere dopo la foto)















“La capsula di Lianhuaqingwen si è dimostrata efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando a imparare l’efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi”, ha detto Sun. Liang Zongan, direttore del Dipartimento di terapia respiratoria e di terapia intensiva presso l’Ospedale della Cina occidentale, anch’egli membro del team. (Continua a leggere dopo la foto)











Il medico ha dichiarato che sta portando alcuni rapporti di ricerca e linee guida sull’esperienza del controllo e del trattamento dell’epidemia acquisiti in Cina, e spera di condividere le informazioni con i medici in Italia. Sun ha riferito al “Global Times” che il ritorno in Cina del team medico dipenderà dall’evoluzione della situazione in Italia.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, Giulia De Lellis dona solo 20 euro alla raccolta dei Ferragnez. È polemica, ma lei spiega tutto