Zhong Nanshan, 83 anni, è un epidemiologo considerato il massimo esperto del governo cinese. Si è guadagnato la sua fama combattendo l’epidemia di Sars nel 2003 ed è più volte intervenuto sull’emergenza Coronavirus che mercoledì 11 marzo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato essere una pandemia.

Qualche giorno fa, per esempio, i ricercatori cinesi hanno scoperto che i pazienti di Covid-19 possono non avere febbre o anomalie risultanti dalla Tac come rivelato da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine in un articolo proprio a firma di Zhong Nanshan. L'esperto sostiene che in genere febbre e tosse sono i sintomi più comuni, mentre la diarrea non è frequente. Sempre secondo Nanshan, circa il 43,8% dei pazienti esaminati aveva la febbre quando sono stati ricoverati in ospedale, e il tasso è salito all'88,7% durante il ricovero, quando la malattia è peggiorata.





















Nell'articolo Zhong Nanshan sottolinea anche che l'assenza di febbre nella Covid-19 è più frequente che nell'infezione da Sars-CoV e Mers-CoV, quindi questi pazienti possono sfuggire se la definizione dei casi da controllare si concentra sulla rilevazione della febbre. Lo studio ha anche elaborato le caratteristiche cliniche dell'infezione da Covid-19 sulla base dei dati di 1.099 pazienti confermati in laboratorio da 552 ospedali in 30 province, regioni autonome e municipalità di tutta la Cina.















Infine lo studio ha anche evidenziato che il virus poteva essere rilevato nel tratto gastrointestinale di alcuni pazienti, nella saliva e nelle urine, e ha quindi consigliato di adottare una maggiore protezione igienica. La presenza di "superdiffusori" non può essere preclusa, aveva concluso l'esperto. Che ora è di nuovo intervenuto nel corso di una conferenza stampa.











Per il massimo esperto cinese, la pandemia durerà ancora mesi. L’epidemia globale di coronavirus finirà a giugno, secondo Zhong Nanshan. L’83enne, scrive Reuters, ha detto in una conferenza stampa che molti casi importati in Cina sono di pazienti asintomatici e che il tasso di reinfezione tra i pazienti guariti è basso.

