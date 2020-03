Coronavirus, paziente 1 respira autonomamente: non più in terapia intensiva

“Il paziente ‘uno’ e’ stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E’ stato cioe’ ‘stubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Si tratta del 38enne, noto appunto come ‘paziente 1’, la cui moglie incinta è già stata dimessa. “Una buona notizia è che il paziente 1 è stato stubato ed è uscito dalla terapia intensiva. Sta molto meglio, è assistito da una mascherina della respirazione ed è in via di guarigione”.

“Quindi, dal Coronavirus si guarisce, anche le persone che sono rimaste colpite in maniera più forte stanno guarendo. Quindi la buona notizia è che c’è un letto in più a disposizione”, ha poi aggiunto Gallera in diretta a ‘Stasera Italia Speciale Coronavirus’ su Retequattro. Nel frattempo “Tutta l’Italia sarà zona protetta, non ci sarà più una zona rossa… ora tutti dovranno rinunciare a qualcosa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani, oggi più che mani, dovranno essere responsabili”. Giuseppe Conte si presenta da solo intorno alle 21.35. nella sala stampa di palazzo Chigi per annunciare il provvedimento ‘io sto a casa’ con “nuove misure più forti e stringenti” contro l’emergenza coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)





















Il premier si rivolge agli italiani, avvertendo che “non c’è più tempo da perdere”, perché i “numeri” dimostrano che il contagio corre veloce e invita tutti a “cambiare sin da ora le abitudini di vita”. La “decisione giusta oggi è restare a casa” si raccomanda il presidente del Consiglio, scandendo bene le parole. “Ognuno dovrà fare la propria parte”, sottolinea Conte, spiegando che tutti gli spostamenti da oggi saranno vietati se non per comprovate necessità in tutto il paese, come fino ad ora era accaduto solo in Lombardia e nella 14 province focolaio di contagio del covid-19. (Continua a leggere dopo la foto)















Il capo del governo non vuol fare allarmismi ma dalle sua parole emerge una grande preoccupazione che la situazione possa peggiorare e sfuggire di mano. “Le scuole chiuderanno fino al 3 aprile. E le manifestazioni sportive non proseguiranno, compreso il calcio. Il campionato di serie A, insomma, si fermerà. Così come ci sarà il divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico. Sono pienamente consapevole della gravità e della responsabilità”, dice. (Continua a leggere dopo la foto)











Da qui l’appello al buon senso con l’obiettivo di responsabilizzare tutti in uno dei momenti più difficili per il Paese e l’intenzione di spiegare quanto sia importante omogeneizzare le regole su tutto il territorio nazionale. Conte pensa non solo agli aspetti sanitari, contano anche quelli economici, eccome. Oggi vedrà le opposizioni, che vuole “coinvolgere appieno” e con loro si confronterà appunto sulle “misure economiche” da adottare. Ed ecco l’altra notizia: il governo non esclude una richiesta si scostamento deficit-pil superiore ai 7,5 miliardi di euro concordati in ambito Ue.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, tampone positivo a Le Iene: il messaggio di Giulio Golia