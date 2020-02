Coronavirus, i ricercatori italiani ce l’hanno fatta: isolato il ceppo

E’ stato isolato, da ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano, il ceppo italiano del coronavirus. Ne dà notizia Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III dell’ospedale Sacco di Milano. ‘’Ci auguriamo che possa orientare meglio le cure anche se chiaramente questo atto non è immediato perché abbiamo uno strumento in più su cui studiare’’, ha detto Galli aggiungendo: “Abbiamo la possibilità di studiare adesso il ceppo, anzi 4 varietà differenti dello stesso virus che ha circolato qua da noi”.

"Possiamo fare un lavoro più serio in termini di ricostruzione di epidemia qua da noi", ha concluso. Salgono a 17 i morti per coronavirus in Italia. "Aggiorniamo anche il dato dei deceduti, in Lombardia sono morte tre persone. Sono tre ultra ottantenni, due di 88 anni e una di 82, che avevano un quadro clinico delicato e importante", spiega il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli aggiungendo che "il dato dei positivi è in totale 650".



















"In Lombardia sono guarite altre tre persone, quindi il totale dei guariti è 40 in quella regione", ha detto ancora Borrelli. In totale quindi il bilancio delle persone guarite sale a 45 con le 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.















"Per noi i decessi rimangono 9", ha affermato l'assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Seguiamo le linee guida del ministero della Salute – ha aggiunto – e spero che le seguano tutti: i decessi devono essere certificati dall'Istituto superiore di sanità. Se qualcuno dà numeri diversi, se ne assume le responsabilità".











Le autorità sanitarie cinesi hanno confermato 327 nuovi casi di coronavirus nel Paese da giovedì e 44 morti nelle 31 province. Delle 44 vittime, 41 vivevano nella provincia di Hubei, due a Pechino e uno nel Xinjiang Production and Construction Corps, come ha riferito la Commissione sanitaria nazionale.

