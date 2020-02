Coronavirus, quarto morto in Italia. E i contagi continuano a salire

Il Coronavirus miete la quarta vittima in Italia. Dopo la morte di Angela Denti Tarzia, 68 anni, ricoverata da cinque giorni nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Crema, ora si aggrava il bollettino. Questa notte è morto un uomo di 84 anni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, secondo quanto riferito dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con Agorà su Raitre. Le vittime totali in Italia salgono quindi a quattro.

Oltre 77mila contagi in Cina, 763 in Corea del Sud e più di 150 in Italia. In una manciata di giorni il nostro Paese ha scalato la classifica dei luoghi nel mondo che hanno registrato più contagi da coronavirus. Un caso diverso da quello degli altri Paesi, tanto che la situazione dell'Italia questa mattina era sulla prima pagina di molti giornali esteri. L'ultimo aggiornamento ufficiale è quello rilasciato dal commissario per l'emergenza Angelo Borelli: oltre 152, di cui tre sono deceduti e uno è guarito.

















Le regioni coinvolte sono tutte quelle del Nord, soprattutto la Lombardia. Nessun caso al Sud, mentre per il Centro ci sono solo i due turisti cinesi ricoverati a Roma. Tornando alla morte di Angela, c'è da dire che le sue condizioni di salute erano già molto compromesse.















La donna, classe 1952, era residente a Trescore Cremasco: vedova e mamma di 3 figli era ricoverata dal 18 febbraio in nosocomio. "È una signora anziana che era ricoverata in oncologia all'ospedale di Crema con una situazione molto compromessa", le parole dell'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in conferenza stampa.













Prima di essere ricoverata nel nosocomio di Crema, era stata anche all’ospedale di Cremona. Questo rende più complesso ricostruire i suoi legami con altri pazienti malati. Sono 112 le persone che finora sono risultate positive al virus in Lombardia. Di queste 53 sono ricoverate in ospedale (17 sono in terapia intensiva).

