Il Coronavirus in Italia inizia a far paura. Molta paura. Sono 79 le persone colpite in Italia dal coronavirus: tra queste, 76 positivi, 2 deceduti e un dimesso. Delle 76 colpite 54 sono in Lombardia – di cui uno all’ospedale San Raffaele di Milano – 17 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte. Le cifre sono state fornite dal commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Allo Stato non vi sono i presupposti per chiedere di ottenere la sospensione del Trattato di Schengen”.

"Gli italiani non devono abbandonarsi a sentimenti di panico o a fenomeni di allarmismo inutili e controproducenti che non hanno ragione di essere. "Abbiamo adottato un decreto legge in materia di contenimento e gestione di questa emergenza epidemiologica per tutelare il bene della salute degli italiani, quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri sull'emergenza coronavirus.

















E riguardo la scuola, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha scritto su Facebook: "In Consiglio dei ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato all'attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore".















"Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario. Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente". Conte ha poi detto: "Gli italiani devono fidarsi delle autorità sanitarie, politiche e amministrative".













Nel decreto varato dal Consiglio dei ministri e contenente le misure che potranno essere adottate per fare fronte all’emergenza coronavirus si legge che “allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione”.

