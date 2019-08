Carne contaminata da listeria. Finora 150 casi, c’è un morto. L’allarme che arriva dalla Spagna

Nuovo allarme alimentare, stavolta dalla Spagna ma con interesse internazionale. Nella penisola iberica si sta infatti diffondendo in queste ore una clamorosa epidemia di listeriosi che ha già colpito qualcosa come 150 persone nel paese. Nel computo delle vittime ci sarebbe anche una vittima. Ad innescare l’epidemia una serie di lotti di carne macinata corrotta ed immediatamente ritirata dal commercio con tanto di comunicazione del Ministero della Salute di Madrid che ha subito attivato i sistemi di allarme e di comunicazione con le autorità europee.

Perché il prodotto, messo in commercio con il marchio La Mechà e prodotto da Magrudis SL, azienda di Siviglia, è commerciato in tutto il continente con conseguente pericolo per tutti i suoi cittadini. Subito è stato informato anche l'Oms, ovvero l'Organizzazione mondiale della sanità, "nel caso in cui casi di listeriosi possano essere identificati in altri Paesi". Intanto ha parlato anche il ministro spagnolo, Maria Luisa Carcedo, annunciando come la misura sia precauzionale.









Mirata soprattutto ad evitare che turisti siano contagiati dopo aver mangiato questo tipo di prodotti in Spagna. Al momento, per fortuna, non sono stati segnalati casi di listeriosi fuori dalla Spagna, ma l'emergenza è ancora molto estesa. E stando a quanto si legge sulla stampa iberica i casi accertati sarebbero anche di più di 150 e almeno un altro centinaio sarebbe il numero dei sospetti. Numeri che fanno capire la portata della contaminazione. Per ora sono cinquanta le persone costrette al ricovero ospedaliero, tra cui un'anziana donna, deceduta poco dopo.





I più esposti al contagio sono ovviamente anziani e bambini che vengono attaccati più facilmente a causa delle loro difese immunitarie più deboli. Ma come funziona la listeriosi e che cos'è il batterio listeria? Si tratta di un'infezione causata da questo agente patogeno presente in molti alimenti crudi. Ecco perché l'Organizzazione mondiale della sanità invita sempre a non mangiare cibi di crudi. I sintomi sono molti diversificati.





E vanno da lievi stati simil-influenzali, come nausea, vomito e diarrea, ad altri più gravi come disturbi neurologici, meningite o encefalite e potenzialmente mortali, tra cui mal di testa, febbre, dolori muscolari e torcicollo rigido.

