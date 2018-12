L’aspetto delle unghie, la loro struttura, forma e colore sono importanti indicatori dello stato di salute della persona. Talvolta lo smalto viene utilizzato per coprire gli inestetismi e le malattie che colpiscono le unghie, che possono essere la spia di disturbi dell’intero organismo. In condizioni di buona salute, le unghie appaiono visibilmente sane, di un bel colore rosato, forti e brillanti.

Se le unghie iniziano a presentare un cambiamento di colore, microfratture, fragilità o altri cambiamenti estetici, è possibile che ci sia in corso un cambiamento delle funzionalità metaboliche, un disturbo all'organismo oppure si soffre di qualche patologia specifica. Sono diverse le patologie e i disturbi che colpiscono le unghie provocandone l'alterazione di aspetto e colore: in alcuni casi si tratta di vere e proprie malattie dell'unghia, mentre in altri casi si tratta di patologie che colpiscono diverse aree del corpo, organi o tessuti, che manifestano alcuni dei sintomi attraverso le unghie.











Unghie fragili – Le unghie appaiono sottili, molli, opache e si spezzano facilmente: carenza di vitamine A, B6 ed E o di sali minerali come lo zinco, il ferro, il selenio e il rame. Malattie debilitanti, trattamenti farmacologici aggressivi, abitudini alimentari sbagliate, manicure eccessivamente frequente, contatto prolungato con acqua e detersivi aggressivi. Unghie gialle. Patologie dell'apparato respiratorio, come bronchiti, pleuriti, sinusiti croniche; conseguenza dell'utilizzo di prodotti cosmetici di cattiva qualità.













Unghie concave o convesse: Forma concava: carenza di ferro o problemi legati alla tiroide, traumi; forma convessa: patologie epatiche, patologie dell'apparato respiratorio o dell'intestino, tabagismo, alcolismo. Leuconichia. Si manifesta con delle piccole macchie o strisce bianche sulla lamina ungueale: carenza di calcio, zinco o vitamina B6, l'onicomicosi, una manicure aggressiva, una predisposizione all'anemia.







Unghie che presentano macchioline scure. Le piccole macchie scure sono di solito causate da emorragie al di sotto della lamina, causate da un trauma, e scompaiono in breve tempo; se non scompaiono, possono rappresentare un neo benigno che cresce, ma anche un melanoma. Occorre quindi richiedere la visita dermatologica. Unghie bianche e brune. L’unghia che presenta contemporaneamente zone bianche e zone brune è probabilmente parassitata un fungo (onicomicosi) e va tempestivamente curata con creme o lacche antimicotiche e la somministrazione di antimicotici per via orale, per evitare che l’infezione si diffonda alle altre unghie.

