Le mestruazioni dolorose sono una caratteristica di molte donne. Il ciclo infatti, spesso è accompagnato da alcuni piccoli e grandi disagi, ecco allora gli assorbenti che ti aiutano ad alleviare i dolori mestruali e i fastidi più comuni. I dolori mestruali si verificano con una gamma di disturbi che vanno dall’indolenzimento a vere e proprie coliche dolorose che si localizzano nella parte lombare del dorso e nel basso addome, questi dolori sono dovuti alla contrazione dell’utero e possono essere molto invalidanti.

Adesso arriva sul mercato un prodotto che promette di alleviare i dolori dovuti dal ciclo. Un’azienda di benessere americana, Foria, che da tempo effettua ricerche sui benefici medici della cannabis, ha creato una serie di prodotti per recare sollievo nei casi di dolori provocati da malattie infiammatorie, lesioni fisiche, operazioni chirurgiche ed addirittura la chemioterapia. Ora la ditta ha fatto un ulteriore passo avanti, creando degli ovuli che contengono cannabis per aiutare contro i dolori mestruali. (Continua a leggere dopo la foto)



Il prodotto si chiama Foria Relief, e la confezione venduta sul sito ufficiale della compagnia contiene quattro compresse vaginali che hanno la forma di assorbenti interni, e che vengono inseriti con un applicatore proprio come quelli, anche se non si sa nulla di un’eventuale capacità assorbente. La ditta anzi suggerisce di utilizzare i Foria Relief insieme agli assorbenti interni per aumentare gli effetti del prodotto. Ogni singolo tampone contiene una miscela di THC d CBD, cannabinoidi che riducono la tensione muscolare alleviando cosi i dolori crampiformi.

Il prodotto non è ancora disponibile in Europa. Per il momento è acquistabile solamente in California e in Colorado, dove occorre esibire al farmacista la tessera che dà diritto all’utilizzo della marijuana terapeutica. Una scatola da quattro compresse è venduta a circa 40 euro. Come riferito dalla casa farmaceutica nella pagina di presentazione del prodotto, l’assorbente “agisce sul corpo per trasformare in modo gentile ma profondo la vostra esperienza in maniera olistica a naturale”.

Dagli Stati Uniti arrivano i commenti delle donne che hanno già utilizzato il prodotto: “Dopo pochissimo tempo – afferma una di loro -, ho riscontrato una sensazione davvero piacevole inserendo la capsula”. “Non mi sono mai sentita così rilassata in quei giorni, i dolori addominali si sono ridotti rapidamente fino a scomparire”, afferma una ragazza che ha sempre sofferto e che oggi, grazie agli assorbenti alla marijuana. è riuscita ad alleviare i dolori.

Dolori allo stomaco lancinanti: nella sua pancia i medici trovano questo