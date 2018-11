Depilazione intima totale, sono sempre di più le donne che la scelgono. Ma è proprio vero che la depilazione totale della vagina sia priva di rischi? Se prima la depilazione “brasiliana” era la scelta di poche, ormai è diventata una vera mania.

Tantissime donne, di tutte le età, fanno la drastica scelta di eliminare ogni singolo pelo della propria vagina. I motivi? Tantissime: molte donne lo fanno per piacere di più al proprio partner, altre lo fanno per poter indossare – quando sono al mare – costumi super sgambati senza preoccuparsi troppo del fatto che il costume possa spostarsi; altre lo fanno per potersi sentir più pulite e a posto. Ma la depilazione intima totale è davvero innocua? In realtà questo tipo di depilazione, spesso effettuata con la ceretta, nasconde moltissime insidie. Depilare integralmente le parti intime potrebbe essere dannoso per la salute… Addirittura… Esatto, proprio così. Continua a leggere dopo la foto

In fondo, pensiamoci bene: se sulla vagina abbiamo dei peli più spessi e robusti di quelli che abbiamo in altre parti del corpo, un motivo ci sarà, no? Infatti c’è: i peli svolgono una funzione molto importante, proteggendoci da batteri e infezioni. Questo significa che, se i peli non ci sono, la vagina è esposta a batteri e infezioni. Ma non è tutto: la depilazione totale sottopone ad un grosso stress una zona molto sensibile del corpo. Continua a leggere dopo la foto

La vagina, molto spesso, dopo la depilazione, si arrossa. Ma non solo: spesso possono comparire eczemi o psoriasi. La pelle, ovviamente, è quella che soffre di più questo trauma: dermatite, follicolite, peli incarniti sono i rischi maggiori cui si va incontro. Non è ancora finita. E adesso arriva il peggio: alcuni studi scientifici hanno dimostrato che esiste un legame fra la depilazione integrale e l’insorgenza di malattie sessualmente trasmissibili. Continua a leggere dopo la foto

Questo perché la ceretta o il rasoio aggrediscono le mucose vaginali abbassandone le difese. Quindi? Le donne che si depilano integralmente rischiano di più di contrarre il papilloma virus, le verruche genitale, l’herpes genitale o i funghi. Secondo voi vale la pena? Rifletteteci. E poi, per concludere, vi vogliamo insinuare il dubbio: sicure che ai maschi piacciate di più tutte lisce? Sappiate che, secondo una ricerca di Askmen, solo il 41% degli uomini apprezza le parti intime depilate, mentre il 38% trova che un po’ di peli possano essere eccitanti.

