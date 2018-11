Contrariamente a quanto si possa credere anche le dive di Hollywood invecchiano. Come Gwyneth Patrow, modella, attrice e cantante statunitense che, a 46 anni, è entrata in quella che viene definita nel mondo medico 'perimenopausa'. La diva si è appena sposata e finalmente a grande richiesta dei follower, ecco la prima foto del giorno del matrimonio di Gwyneth Paltrow: l'attrice si è sposata il 29 settembre con il produttore Brad Falchuk. Lei bellissima è avvolta in un abito di pizzo bianco di uno stilista italiano. La coppia vive con i due figli dell'attrice, Moses e Apple, di 12 e 14 anni, avuti dal primo matrimonio con Chris Martin.

Intanto con il suo sito Goop, Paltrow ha dovuto affrontare una multa per pubblicità ingannevole in merito ad alcuni rimedi che i medici hanno definito 'ridicoli'. Per questo ha voluto che con Madame Ovary fosse subito chiaro il coinvolgimento di una dottoressa. Ma dallo stesso portale, appunto, la Patrow ha voluto parlare della sua situazione clinica con la perimenopausa.



Attenzione, non si tratta della prima diva a parlare di menopausa: in passato, infatti, anche Monica Bellucci ha commentato questo particolare periodo della vita di una donna. "Quando entri in perimenopausa provi molti cambiamenti. Io sento aumentare la sudorazione, gli sbalzi ormonali e i cambi di umore, tipo che sei improvvisamente furiosa e non capisci perché" racconta la star. "Penso che la menopausa abbia una pessima reputazione e abbia bisogno di cambiare 'brand'. Nella nostra società non abbiamo un grande esempio aspirazionale di donne in menopausa".

Ma cosa è la perimenopausa? I sintomi che possono portare a questa situazione di transizione nel corpo di una donna sono variegati e diversi. Anzitutto vi è irregolarità mestruale: con l'ovulazione che diventa più irregolare, gli intervalli tra i periodi mestruali possono essere più o meno lunghi, il flusso può essere scarso o abbondante, ed è anche possibile saltare alcuni periodi. Inoltre, le donne colpite da perimenopausa avvertono vampate di calore e problemi del sonno: alcune donne possono sperimentare vampate di calore, più comunemente durante la tarda perimenopausa. L'intensità, durata e frequenza sono variabili. I problemi del sonno sono spesso causa di vampate di calore o sudorazioni notturne. Inoltre, sono frequenti gli sbalzi d'umore e perdita del tessuto osseo: con i livelli di estrogeni in declino si inizia a perdere tessuto osseo più velocemente di quanto non venga sostituito, aumentando il rischio di osteoporosi.



Inoltre, la perimenopausa può essere avvertita anche per via di problemi vaginali e della vescica: quando i livelli di estrogeni diminuiscono, i tessuti vaginali possono perdere lubrificazione ed elasticità, rendendo i rapporti sessuali dolorosi. Bassi livelli di estrogeni possono anche lasciare più vulnerabili alle infezioni urinarie o vaginali. La perdita di tono dei tessuti può contribuire a incontinenza urinaria. E ancora, vi è aumento del peso: può arrivare fino a 10–12 kg, dovuto alle modificazioni metaboliche ormono-dipendenti. Ci sono trattamenti per la perimenopausa? Risposta affermativa: c'è la terapia ormonale, che necessita della prescrizione medica ed è a base di estrogeni e progestinici, con contraccettivi ormonali o con i progestinici intrauterini o sottocutanei; queste terapie regolarizzano i periodi mestruali e hanno l'effetto di ridurre vampate di calore e secchezza vaginale.

