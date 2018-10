Lo sapevate che lavarsi troppo fa male? Sei convinta che lavarsi sia una cosa sana ed è vero, purché non si esageri… Come puoi capire se ti stai lavando in modo esagerato? Ci sono 6 sintomi precisi che ti fanno capire che stai davvero esagerando. Va bene però una doccia al giorno è cosa buona e giusta, penserai tu. Ma sbagli. Lavarsi troppo spesso potrebbe creare alcuni danni all’organismo. Capelli grassi, forfora, pelle disidratata: ecco quali sono i 6 sintomi che ti faranno capire che stai decisamente esagerando con i bagni e gli shampoo.

Iniziamo parlando dei capelli. Se li lavi troppo i capelli possono diventare grassi e riempirsi di forfora. Anche se sembra assurdo, più si lavano i capelli, più si sporcheranno con facilità. Ma perché questo succede? Perché fare troppe docce fa venire i capelli grassi? Con le docce eccessive non solo la cute si secca, ma si rimuovono anche gli oli che mantengono sani i fusti. Ma non è finita. Lavando i capelli troppo spesso fai anche altri danni.

Oltre a rovinare i capelli, lavandoli troppo spesso rovini anche il colore. Se sei una che ama le tinte, avrai notato che, sui tuoi capelli, le tinte durano pochissimo. Beh, sappi che non dipende dai tuoi capelli ma da quanto spesso li lavi. Ma come mai i capelli si scoloriscono lavandoli? I prodotti utilizzati per lo stilino e il calcare contenuto nell'acqua del rubinetto sono aggressivi e "lavano via" la tintura, tanto che potrebbe essere necessario tornare dal parrucchiere a pochi giorni di distanza.

Ma i problemi relativi agli eccessivi lavaggi riguardano anche la pelle. La pelle ha un suo equilibrio e quando viene lavata troppo spesso con prodotti chimici, spugne e saponi aggressivi, rischia di perderlo. Il risultato? Diventa secca e tende a squamarsi. Non è tutto: lavarsi troppo spesso fa sì che ci ammaliamo più spesso. Lavarsi non ha degli effetti negativi solo sulla pelle e sui capelli ma anche sulla salute, visto che si va facilmente incontro a raffreddori. Ma come è possibile? Troppe docce hanno un impatto negativo sui batteri, i virus e i microbi che vivono nel nostro corpo. E questo provoca squilibri che portano ad ammalarsi con facilità.

Lavarsi spesso fa sì che la pelle diventi rossa e pruriginosa. Ma non è tutto. Lavarsi spesso provoca problemi intimi, specie alle donne. La vagina ospita 50 tipologie di batteri diversi e lavarla spesso con saponi aggressivi e profumati non fa altro che alterare la flora naturale. Il risultato? Il pH viene modificato e aumenta notevolmente il rischio infezioni che provocano fastidiosi pruriti.

