Rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di Salmonella Enteriditis, con degli avvisi pubblicati oggi, 29 ottobre 2018, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il Ministero della salute comunica il ritiro immediato dagli scaffali dei negozi e supermercati di una serie di lotti di uova fresche da allevamento in batteria. La salmonella è l’agente batterico più comune nei caso di infezioni trasmesse da alimenti.

Le salmonelle, responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati, come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati. Si avvertono i consumatori che avessero già acquistato le uova fresche interessate dal richiamo a non consumarle ma a riportare le confezioni nei punti vendita dove li hanno comprati per un rimborso del costo. (Continua dopo la foto)



Nello specifico, questo ultimo richiamo da parte del Ministero riguarda due marchi diversi di uova ma la stessa azienda agricola produttrice, che è La Avicola Sagittario di Galante & C., e lo stesso stabilimento di Bugnara, in provincia dell'Aquila. Nel primo avviso il richiamo riguarda i lotti numero 08111, 1211, 1511 e 1911 del prodotto a marchio "Galantuomo" venduto in confezioni da sei uova o sfuse in tris da 30 uova e 20 uova, con scadenza al 08/11/18, 12/11/18, 15/11/18 e 19/11/2018.

Il secondo avviso di richiamo riguarda invece i lotti numero 151118/3, 171118/3 e 191118/3 del prodotto a marchio Avicola Sagittario venduto sfuso in tris da 30 uova ciascuno e con scadenze fissate al 15/11/18, 17/11/18 e 19/11/18. Infine il terzo avviso: il ritiro è per i lotti di uova numero 081118/3, 111118/3 e 131118/3 venduti sempre a marchio Avicola Sagittario, sfuse in tris da 30 uova e con scadenze fissate al 08/11/18. 11/11/18 e 13/11/18.

Sempre per il rischio salmonella, pochi giorni fa era stato ritirato a titolo precauzionale da tutti i punti vendita il prodotto Gelatina in fogli Paneangeli: “Si tratta del lotto 24052/3, scadenza 05.06.2021, per sospetta contaminazione microbiologica da salmonella". Lo comunica l'azienda produttrice Cameo, invitando tutti i consumatori che avessero in casa delle confezioni di questo lotto a riportarle presso il punto vendita dove le hanno acquistate per il rimborso.

